PP y PSOE se culpan de que Castilla y León no logre las sedes de la Agencia Espacial y de Inteligencia Artificial

La elección de Sevilla para acoger la sede de la Agencia Espacial y de A Coruña para la de Inteligencia Artificial, a la que optaban varias ciudades de la Comunidad ha derivado en un agrio cruce de acusaciones entre PP y PSOE culpándose de la decisión.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha acusado al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, de volver "a castigar a Castilla y León" en la elección de las sedes de la Agencia Espacial y de la Agencia de Inteligencia Artificial, que se ubicarán en Sevilla y A Coruña, respectivamente. Sevilla acogerá la sede de la Agencia Espacial Española

A través de su cuenta de Twitter, Fernández Mañueco ha escrito: "Sánchez vuelve a castigar a Castilla y León en la elección de las nuevas sedes. El Gobierno de España convocó, marcó los criterios y finalmente ha decidido en contra de los intereses de nuestra Comunidad" ya que León, Cebreros y Palencia optaban a la Agencia Espacial y Salamanca y Segovia a la Agencia de Inteligencia Artificial.

Por ello, el presidente de la Junta ha cuestionado el compromiso con el medio rural y contra la despoblación del presidente Pedro Sánchez y así ha escrito: "Éste es el compromiso del Gobierno Sánchez contra la despoblación".

En respuesta, el secretario autonómico del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha lamentado que la Junta no apostara por una única cuidad como sede de la Agencia Espacial y de la Agencia de Inteligencia Artificial, lo que cree que ha "lastrado" las posibilidades de las cinco candidaturas de la Comunidad.

También a través de la red social twitter el líder socialista ha reconocido que la Comunidad tenía "muy buenas candidaturas" y ha reconocido especialmente el "magnífico" trabajo realizado desde los ayuntamientos de León -como candidata a la Agencia Espacial- y de Segovia -como candidata a la Agencia de Inteligencia Artificial-. "Estoy convencido de que debemos seguir luchando por atraer más inversiones y organismos", ha defendido Tudanca, quien ha añadido: "Es una pena que la Junta fuera la única comunidad autónoma que no cumpliera las bases al no apostar por una sola sede, advertimos que eso lastraría nuestras posibilidades".

En las ciudades candidatas, también han proliferado las críticas a la Administración gobernada por el contrincante político. Así el alcalde de León, José Antonio Diez, se ha mostrado "contento y orgulloso" por el proyecto de "altísimo potencial", a la vez que ha lamentado "la falta de compromiso" de la Junta de Castilla y León con la ciudad.

Diez ha asegurado que la propuesta presentada por la ciudad era "sólida, con muchas fortalezas y demuestra que León tiene capacidad para albergar cualquier sede o entidad nacional o internacional".

"Entendemos que era difícil, que se presentaban grandes ciudades, pero tenían que haber prevalecido los criterios de la España vaciada", ha afirmado Diez que reconoce la importancia que la Agencia hubiera tenido para León.

El regidor ha lamentado "la falta de compromiso que la Junta de Castilla y León demostró con León, dando una vez más la espalda a los leoneses no cumpliendo lo que decían las bases, es decir, dando prioridad a una de las propuestas".

"Lamentamos esta posición reiterada de la Junta hacia León, pero seguimos estando contentos y orgullosos porque la ciudad, junto a su Universidad, ha presentado un proyecto de un altísimo potencial y esperamos que en el futuro seamos merecedores de albergar alguna sede nacional o internacional", ha concluido Diez.

Chinchetas rojas y azules

En Salamcanza, su alcalde, el popular Carlos García Carbayo, ha lamentado que la candidatura de la ciudad castellano y leonesa para albergar la sede de la Agencia de Inteligencia Artificial haya "chocado" con "la política de las chinchetas rojas y azules" del Gobierno a la hora de elegir destino.

Tras la selección de A Coruña para albergar las nuevas dependencias, el regidor municipal ha apuntado, a través de redes sociales: "No discutimos los méritos de otras ciudades, pero por todo es sabido que Salamanca reúne sobradamente las condiciones necesarias para haber sido designada".

"Igual que nos sucedió cuando optamos a albergar el Centro de Competencia Digital de Renfe, otra vez la candidatura de Salamanca choca contra la política de las chinchetas rojas y azules que aplica La Moncloa para descentralizar", ha apostillado.

"Combatir la despoblación es algo más serio que beneficiar solo a los tuyos", ha apuntado García Carbayo en referencia al Ejecutivo liderado por el socialista Pedro Sánchez y su decisión de elegir a A Coruña para la sede de Inteligencia Artificial y Sevilla para la de la Agencia Espacial.

"Nos preguntamos hasta cuándo el Gobierno de España va a seguir olvidando a Salamanca, que esta misma semana cumplirá mil días padeciendo los recortes de Sánchez a las frecuencias de nuestro ten rápido", ha concluido.

Mientras, la alcaldesa de Segovia, Clara Martín, ha culpado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por "no priorizar" y elegir ciudades candidatas, por lo que ha manda un mensaje a la ciudadanía segoviana: "Quien, no apuesta, no gana".

"Finalmente, Mañueco parece ser que ha conseguido un poco su objetivo que es lastrar económicamente Segovia, lo mismo que ha ocurrido en el caso de León, porque no cumplió las reglas del juego, que eran priorizar una ciudad respecto a otras", ha afirmado Clara Martín, quien a su vez ha señalado que eso es lo que "ha sucedido en el caso de Andalucía y Galicia, ambas comunidades priorizaron sus proyectos aunque fueran de signo político contrario al gobierno autonómico".

En el caso de Fernández Mañueco "no ha sido así y estas han sido las consecuencias que se van a pagar", ha aseverado la alcaldesa de Segovia, quien se ha comprometido a seguir trabajando de "manera sólida" con el Gobierno de España para implementar otros proyectos y traer "el desarrollo" a Segovia.

Así, ha recordado que recientemente les ha llegado la solicitud para la implantación del Centro de Innovación y Tecnificación para la Formación Profesional y que ese es el objetivo "prioritario" en el que el Ayuntamiento está ahora inmerso.

"El Gobierno de España tenía que haber priorizado, en este caso, el combate con el reto demográfico no ha sido así, han priorizado otra serie de cuestiones y eso si que ha sido un poco de decepción por parte del Ayuntamiento", ha afirmado Clara Martín.

A su vez, la alcaldesa ha indicado que desde el Ayuntamiento se era consciente de que tenia que competir con otras ciudades y que es un poco "decepcionante" no poder albergarlo por que se han priorizado cuestiones "más allá" de las meramente técnicas, aunque ha felicitado a las ciudades elegidas.