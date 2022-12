Warren Buffett, a contracorriente: su última gran inversión en una industria que atraviesa una crisis

La última gran apuesta del 'Oráculo de Omaha' está enfocada en la tecnología, específicamente en los chips de la gigante taiwanesa TSMC. En este contexto, es de conocimiento público, que Warren Buffet ha dicho en reiteradas ocasiones que ha evitado invertir en el sector tecnológico, debido a que no le gusta tener acciones en empresas cuyo negocio no comprende. Sin embargo, desde 2011 su enfoque hacia este mercado cambió.

La primera incursión de Berkshire Hathaway en las tecnológicas, parecía que iba a ser debut y retirada, cuando al oráculo se le esfumaban 1.024 millones de dólares al haber invertido en IBM. Si bien hubo una pausa en la inversión de este mercado, al llegar el año 2020, la cartera de Berkshire vio la llegada de Apple y Amazon, con las que sigue invirtiendo al ser "rentables y dominantes en sus respectivos mercados".

Buffett, tecnológicas y criptomonedas

Con el fortalecimiento de sus relaciones con las tecnológicas, y su cambio de opinión de las mismas, tras la última reunión anual de accionistas de Berkshire Hathaway, Warren Buffett reflexionó sobre el mundo de las criptomonedas.

"Si usted fuera dueño de todo el bitcoin del mundo y me lo ofreciera por 25 dólares, no lo compraría", dijo Buffett. "Porque, ¿qué haría con él? Tendría que vendértelo de una forma u otra. No va a hacer nada. Los apartamentos van a producir renta y las granjas van a producir comida", dijo. "Si tengo todo el bitcoin, vuelvo a estar donde estaba su fundador (el anónimo Satoshi)", añadió.

El 'oráculo' al socorro de los chips

Al llamado 'Oráculo de Omaha' hay que seguirle la pista en cada momento que tome una decisión de invertir, al ser considerado uno de los empresarios más importantes e influyentes del mundo. Por esta razón, y pese a que la industria de los chips tiene una proyección negativa para 2023, cabe preguntarnos, ¿por qué Buffett está invirtiendo más 4.000 millones en este mercado?

La baja demanda de chips enfría el panorama

Pat Gelsinger, director general de Intel, explicó en una entrevista a WSJ que la oscura situación en que se encuentra el mercado de los semiconductores se debe principalmente a la "baja demanda", la cual ha sido atribuida por la recesión económica, la inflación y el incremento de los costes de la energía, y que el negro panorama "tendrá su punto más álgido en 2023".

Sin ir más lejos, la misma firma taiwanesa TSMC, con la que Buffett cerró una inversión de más de 4.000 millones, y que ha gozado de altos ingresos y beneficios durante el tercer trimestre de 2022, augura un panorama complejo para los fabricantes de semiconductores en los próximos meses y planea "ajustes de cinturón".

Inversión "garantizada" a medio y largo plazo

Pese a este escenario, Buffett dio luz verde a esta inversión de más de 4.000 millones de dólares y con ella se ha hecho con un paquete de 60 millones de acciones de TSMC a través de su compañía Berkshire Hathaway.

Si bien el 'oráculo' no se ha referido a esta operación, no es raro pensar que lo ha hecho previsualizando la rentabilidad de su inversión a medio y largo plazo. Así por lo menos lo asegura Gelsinger, el crecimiento de la industria de los semiconductores en estos plazos está "garantizado".