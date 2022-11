Todos los grupos menos ZeC apoyan modificar el PGOU para financiar el nuevo estadio de fútbol de Zaragoza

Todos los grupos municipales en el Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado, con la única abstención de Zaragoza en Común (ZeC), una propuesta de resolución del PP, a la que se ha sumado una enmienda transaccional del PSOE, en la que se apoya modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para ayudar en la financiación del nuevo campo de fútbol.

En concreto se indica que para la construcción del estadio se convocara, en el primer semestre de 2023, un concurso para adjudicar la explotación a cambio de financiar las obras y en las bases se introducirán cláusulas para conjugar la gestión privada con la preservación del interés público municipal.

Previamente al concurso, el próximo 21 de noviembre en la Comisión de Urbanismo se debatirá la modificación del PGOU para la utilización de los 42.500 metros cuadrados de suelos de uso terciario que están asignados desde 2005 en el ámbito de La Romareda.

Esta modificación, que será ratificada el día 29 en el pleno, supone que cerca de la mitad de ese suelo terciario se incorporará al nuevo estadio, en el que podrán incluirse actividades comerciales. El resto del suelo terciario disponible en ese área se enajenará con el objetivo finalista de financiar el proyecto de recuperación e integración urbana del cauce del río Huerva en la ciudad.

A esta propuesta de resolución se ha añadido una enmienda transaccional del PSOE en la que se reclama que en todo este proceso de construcción del nuevo estadio prime el "consenso, transparencia, legalidad y viabilidad económica".

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha comentado antes de la votación de las propuestas de resolución que la sociedad deportiva del Real Zaragoza pagará el estadio y ha dicho estar dispuesto a negociar con los grupos municipales y que el consenso continúe.

21 aprobadas

De las 36 propuestas de resolución se han aprobado 21, de las que 5 han sido por unanimidad y el resto se han rechazado. Ninguna de ZeC ha salido adelante y de Podemos se han aprobado la mitad, 3 y de ellas una por unanimidad. De las 6 del PSOE solo se ha aprobado una; de VOX han prosperado todas menos una; del PP han salido adelante todas de las que una por unanimidad y de Ciudadanos también han contado con el apoyo sus 6 propuestas, de las que tres han sido por unanimidad.

Entre las que han salido por unanimidad de Cs figuran desarrollar las obras del Centro Cívico Universidad; crear un plan de promoción de la práctica deportiva para jóvenes; e impulsar la creación de la Comisión del Bicentenario del fallecimiento de Goya. Las otras dos aprobadas por unanimidad son del PP y Podemos, que piden celebrar una nueva reunión de la Comisión Bilateral con el Gobierno de Aragón y que el área de Servicios Públicos realice un estudio de los distintos medios de transporte de alta capacidad, respectivamente.

Mayoría suficiente

Las del PP que han tenido el apoyo mayoritario proponen impulsar la oferta de empleo público con 100 plazas de Policía Local en dos años, la del nuevo campo de fútbol; respaldar al SAMA en la resolución del conflicto del autobús urbano; incluir en los PGE de 2023 las enmiendas de la FEMP para que se habilite un fondo que afronte el aumento salarial del personal municipal; e impulsar la renovación del alumbrado por tecnología de bajo consumo.

Entre las de Cs que se han aprobado por mayoría está el firmar un convenio con la plataforma Alastria para favorecer la implantación de tecnologías Blockchain; diseñar la app 'Conecta Zaragoza' como plataforma digital para acceder a todos los servicios y ser un canal de comunicación; e impulsar un estudio sobre la situación socioeconómica de la mujer para tener un diagnóstico que permita abordar el siguiente plan de igualdad.

Del grupo municipal de VOX se han aprobado solicitar la convocatoria de la Comisión Bilateral; iniciar contactos con el Ministerio de Transportes para una segunda estación del AVE en el aeropuerto y apeaderos en Torre Outlet y Plaza; sustituir a los policías que hacen tareas administrativas por personal de esta cualificación para que los agentes ejerzan sus competencias; impulsar la ejecución de las propuestas normativas presentadas por los grupos y pendientes de resolución; y materializar medidas de simplificación administrativa. La única que se ha rechazado de VOX ha sido encomendar a la UAPO labores de prevención de la delincuencia y violencia callejera.

Solo una de seis

Al PSOE le han apoyado solo una propuesta de resolución para impulsar la construcción, con fondos propios, en suelos y cubiertas municipales la instalación de energía renovable. Las otras cinco se han rechazado y pedían promover la práctica del deporte femenino, reanudar el Observatorio Municipal de la Contratación, reordenar las líneas de autobús, promover 3.000 viviendas de alquiler, y destinar 150 millones en cuatro años en inversiones en los barrios.

El grupo de Podemos ha recabado el apoyo suficiente para que prospere una propuesta que estudie una línea de alta capacidad del aeropuerto a Plaza y la estación intermodal de Delicias, además de crear 'fun zones' en plazas de la ciudad y una red de dinamizadores deportivos con motivo del Mundial de Fútbol 2030. La otra que se ha aprobado es realizar un mapa por barrios de la renta, esperanza de vida y causas de mortalidad.

No obstante, Podemos no ha logrado el apoyo suficiente para sacar adelante la aceleración de la inclusión de la Policía Local en el sistema VioGén; doblar los umbrales económicos para la concesión de las ayudas de urgente necesidad; y que la antigua cárcel de Torrero sea declarada BIC y albergue el Centro de la Memoria Histórica.

Al grupo municipal de ZeC le han rechazado sus seis iniciativas de modo que no se instaurará un bono de cuidados para las personas cuidadoras; no se creará la Escuela Municipal de Formación Agrícola dirigida especialmente a personas en exclusión social y habilitar la marca Huerta de Zaragoza; tampoco se implementará un programa de promoción de la salud mental para jóvenes; ni se promoverá un acuerdo con la SAREB para regularizar la situación de familias sin contrato de alquiler. Asimismo, no se realizará una consulta ciudadana sobre la gestión directa del autobús urbano a través de una empresa de movilidad sostenible; y tampoco se hará, en un año, un plan de transición energética.

