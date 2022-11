Qué es la COP27, cuándo se celebra y qué asuntos se tratarán en la Cumbre del Clima

Este domingo 6 de noviembre dará comienzo la COP27 (Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Clima) o, simplemente, Cumbre del Clima. La cita, que se celebrará en Sharm el-Sheikh, Egipto, hasta el próximo 18 de noviembre, reunirá a líderes de todo el mundo en una conferencia que sirve como órgano de decisión sobre cuestiones climáticas y medioambientales a nivel internacional.

Esta conferencia (la COP27) es la vigésimo séptima reunión de esta índole, desde que se celebrase la primera en Berlín, en el año 1995. Año tras año, los países se reúnen para tomar medidas con el propósito de alcanzar los objetivos climáticos fijados en el Acuerdo de París (firmado en la COP21).

Aunque en este enlace puedes consultar la temática que se tratará cada día de la cumbre, así como la agenda de eventos a seguir, las fechas clave son los días 7 y 8, cuando participarán los jefes de Estado y de Gobierno, y el desenlace de la COP (del 15 al 18 de noviembre), cuando los ministros traten de fijar un acuerdo común.

The time for #ClimateAction is now. We all have a role to play.#TogetherForImplementationhttps://t.co/XazYZQ3dyT pic.twitter.com/yUpn2vX2Dz