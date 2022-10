Este es el adolescente que desafió a Elon Musk, y que ahora se enfrenta a oligarcas rusos

Jack Sweeney es un joven programador que, el pasado mes de enero, se convirtió en una persona muy conocida por discutir en Twitter con el magnate y actual persona más rica del mundo, Elon Musk.

Debido a su alcance e influencia, es normal que alguien como Musk discuta tanto con sus detractores como con sus seguidores, llegando a enzarzarse en broncas que giran en torno a la política, o a temas económicos como las criptomonedas. Sin embargo en este caso, y caracterizándose por un tono menos amable, la conversación entre el multimillonario y el joven fue más allá.

En el año 2020, el adolescente descubrió la manera de rastrear los trayectos que sigue el jet privado de Elon Musk, y además decidió comenzar a publicar estos viajes en su cuenta de Twitter. Sin embargo, no fue hasta el año 2022, que el propio inventor y hombre de negocios le escribió personalmente a Sweeney, pidiéndole que dejase de llevar a cabo ese seguimiento.

Las demandas del joven

Musk: ¿Puedes cerrar esto? Es un riesgo para la seguridad.

Sweeney: Sí, pero te costará un Model 3 (un modelo de coche de Tesla). Es broma, a no ser que...

M: ¿Qué tal 5.000 dólares por la cuenta y así me ayudas a dificultar que los locos me sigan la pista?

S: Suena factible, la cuenta y toda mi ayuda. ¿Alguna posibilidad de subir a 50.000 dólares?

Fue entonces cuando Musk le comentó que reconsideraría la propuesta, pero no fue así. Finalmente, el magnate simplemente decidió bloquear a Sweeney en sus redes sociales, y el programador decidió continuar con su labor divulgativa.

En una entrevista con la compañía de medios online Insider, Jack Sweeney explicaba que: "He trabajado mucho en esto y 5.000 dólares no son suficientes". Añadía también que esa cifra no compensaba la "diversión" que le proporcionaba realizar esa labor de control hacia Musk.

La cuenta y sus límites legales

La cuenta creada por el joven sigue funcionando en la actualidad. A través de sus publicaciones, cualquiera podría conocer a tiempo real desde donde despega el jet de Musk, hacia dónde se dirige y cuándo efectuará el aterrizaje. Los fans del multimillonario puede acceder al perfil, pero también la competencia, llegando a conocerse hasta detalles como las emisiones del trayecto, y el coste en gasolina de este.

Aunque el recorrido de cualquier aeronave es público y Sweeney no publica información confidencial, este se mueve en terreno legal incierto, ya que la competencia de Musk puede servirse de la cuenta de Twitter para desvelar acuerdos o fusiones, lo que puede considerarse como espionaje industrial.

El jefe de la firma especializada en datos aéreos Paragon Intel, Colby Howard, explicaba que: "La época de recopilar datos y venderlos como si fuera el salvaje oeste se ha acabado, y podría haber problemas legales".

Jack Sweeney se defiende

El joven programador se ha centrado en la publicidad de los datos que expone para evitar el bloqueo de su cuenta. "Esta cuenta tiene todo el derecho a publicar el paradero de los aviones, los datos ADS-B son públicos, y todas las aeronaves del mundo están obligadas a incorporar un transpondedor, incluso el Air Force One".

Además, ya explicado en varias entrevistas que no pretende chantajear a nadie para obtener dinero, ni tampoco poner en peligro el negocio o a los propios empresarios a los que, como Musk, expone en la cuenta de Twitter. Además, ha asegurado que: "Cerrar mi cuenta no solucionaría nada, ya que mi código es abierto y otros usuarios ya han dicho que lo replicarían". Sweeney dice que el cifrado con el que programa sus propios bots aparece publicado en la web GibHub.

Ha cambiado de objetivos

Aunque el principal objetivo de Jack Sweeney haya sido Elon Musk, el programador también se ha fijado en otros famosos millonarios y en empresas punteras de Estados Unidos. La red de espionaje que construyó en Twitter ha expuesto también a los aviones de Donald Trump, Jeff Bezos, Bill Gates o Mark Zuckerberg (habiéndole dedicado a cada uno su propia cuenta). Entre estas o otras muchas aeronaves, Sweeney ha conseguido el seguimiento de alrededor de 200.

Además, tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el joven decidió comenzar un nuevo proyecto: monitorizar yates y aviones de varios oligarcas rusos. Y aunque admite que estos objetivos son más difíciles de rastrear, debido a la débil cobertura del sistema ADS-B en dicho país, Jack Sweeney se ha animado incluso a abrir un perfil dedicado exclusivamente al jet privado de Vladimir Putin.

El padre del joven se dedica a la aviación, lo cual es uno de los motivos de peso para que el programador desarrollase lo que en principio era un hobby. Actualmente, cuenta la emoción que supone para él el poder rastrear los aviones de los rusos. "Los aviones que tienen estos oligarcas son una absoluta locura", contaba, especificando que los empresarios más ricos utilizan aviones de tamaño comercial como el Boeing 737, o el Airbus A319.