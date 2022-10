Santander convocará más de 80.000 becas en el segundo semestre de 2022

Banco Santander convocará más de 80.000 becas en el segundo semestre del año a través de iniciativas globales y locales desarrolladas en 11 países (Alemania, Argentina, Brasil, Chile, EEUU, España, México, Polonia, Portugal, Reino Unido y Uruguay).

Entre los programas globales, dirigidos a universitarios y profesionales de las once geografías, destacan algunos como las Becas Santander Skills | Upskill your Talent 2022, lanzadas junto a Esade, con el objetivo de ampliar las competencias fundamentales para el desarrollo personal y profesional de los beneficiarios. Esta formación, 100% online, ofrece la posibilidad de seleccionar uno de los cuatro cursos disponibles: Liderazgo; Comunicación e Influencia; Personal Branding y Digital Soft Skills.

Otro ejemplo son las Becas Santander Language | English to Boost your Career 2022, en colaboración con la Universidad de Pensilvania, una de las más prestigiosas de EEUU, para potenciar el inglés profesional través de uno de estos cursos: English for Professional Development, English for Business and Entrepreneurship y English for STEM. El plazo de inscripción finaliza el 15 de noviembre.

Los programas globales de Becas Santander en el segundo semestre del año centran su atención en la mejora de idiomas y la transformación digital, mientras que en el primer semestre de 2022 el foco de los programas formativos estuvo puesto en el refuerzo de habilidades de liderazgo femenino o las capacidades de comunicación o negociación con instituciones socias como London School of Economics and Political Science (LSE), la Universidad de Cambridge, British Council o Harvard Business Publishing Education.

Programas de becas en España

Para este segundo semestre, los principales programas de becas impulsados por la entidad financiera en España -que en 2021 concedió 30.000 becas y ayudas al emprendimiento en el país-, son las Becas Santander Estudios | Progreso y las Santander Erasmus. Las primeras, dotadas con 1.000 euros cada una, pretenden ayudar con sus gastos a estudiantes de grado o máster con buenos expedientes académicos para facilitarles el acceso a la educación superior y su plazo de solicitud se extiende hasta el 11 de noviembre; las segundas, de movilidad europea, se ofrecerán a partir de noviembre y reconocen cada año la excelencia académica de los estudiantes Erasmus+, además de promover la inclusión y la igualdad de oportunidades para acceder a una experiencia de estudios internacional.

El objetivo común de todos los programas de Becas Santander, tanto en España como en el resto de los países donde el banco está presente, es el fomento del aprendizaje continuo (Lifelong Learning), a través de iniciativas abiertas a todos los perfiles y edades y centradas en aumentar las posibilidades de empleo a través del refuerzo de habilidades profesionales (Upskilling) o el reciclaje profesional (Reskilling).

Para Blanca Sagastume, directora global adjunta de Santander Universidades, "nuestros programas e iniciativas de becas refuerzan nuestra apuesta por el aprendizaje continuo, o Lifeling Learning, favoreciendo la excelencia y la igualdad de oportunidades. Y trabajamos siempre con universidades e instituciones educativas de gran prestigio internacional, que aportan toda su experiencia y saber hacer".

Apoyo a la educación superior

Banco Santander mantiene un firme compromiso con el progreso y el crecimiento inclusivo y sostenible con una apuesta pionera y consolidada por la educación, el emprendimiento y el empleo, que desarrolla a través de Santander Universidades desde hace más de 25 años y le distingue del resto de entidades financieras del mundo. Desde su puesta en marcha, el banco ha destinado más de 2.100 millones de euros y ha apoyado a más de 790.000 estudiantes, profesionales y proyectos emprendedores a través de acuerdos con cerca de 1.000 universidades e instituciones de 15 países.