La DPZ aumenta un 62% las ayudas para mujeres emprendedoras

La Diputación de Zaragoza ha convocado una nueva edición de su plan de autoempleo femenino en la provincia con un presupuesto global de 400.000 euros tras incrementar un 62% la cuantía.

El objetivo de esta línea de subvenciones es apoyar con hasta 10.000 euros a las trabajadoras que ponen en marcha su propia empresa en alguno de los municipios zaragozanos, excluida la capital.

El plazo de solicitudes comienza este lunes y permanecerá abierto hasta el próximo 23 de septiembre, ha informado en una nota de prensa la DPZ.

"La DPZ apuesta firmemente por esta línea de ayudas, que se ha incrementado en 250.000 euros en esta edición, ya que la dificultad de emprender es todavía mayor en los municipios pequeños de la provincia y para las mujeres rurales", ha explicado la diputada delegada de Igualdad de la institución, Pilar Mustieles.

Este incremento entiende además que "los proyectos de estas mujeres emprendedoras muchas veces no verían la luz si no tuviesen un impulso económico en sus primeros pasos", ha dicho Mustieles agregando que "no solo ellas se ven beneficiadas, sino que sus empresas dinamizan y mejoran la calidad de la vida rural en nuestra provincia".

Requisitos

A cada una de las beneficiarias se le concederá una cuantía de un máximo de 10.000 euros. Las ayudas van dirigidas a mujeres de 30 años o más que se hayan dado de alta como autónomas entre el 1 de junio de 2021 y el 31 de mayo de 2022 en los municipios de la provincia, excluida Zaragoza capital.

Mientras que las menores de 30 años podrán beneficiarse del nuevo plan de autoempleo para jóvenes que la institución provincial lanzará en los próximos días con una cuantía de otros 400.000 euros.

El plan de autoempleo femenino también se dirige a aquellas mujeres que se hubiesen beneficiado en la convocatoria del año anterior, aunque sean menores de 30 años, y no se les subvencionase con el máximo por ayuda individual, que era de 6.000 euros, por no haber completado un año de actividad.

A la hora de establecer la cuantía de la ayuda concedida, los técnicos del servicio de Bienestar Social y Desarrollo tendrán en cuenta criterios como la población del municipio en el que se vaya a desarrollar la actividad, y en este sentido, las localidades más pequeñas reciben más puntuación.

Asimismo, otro de los aspectos a tener en cuenta es el hecho de que la solicitante tenga a su cargo hijos menores de 12 años o familiares con dependencia, además de la posibilidad de que la emprendedora sea víctima de violencia de género o acredite documentalmente su condición de discapacidad.

También obtendrán puntos los proyectos que estén vinculados con el grado de estudios de la beneficiaria y los que ya hubiesen sido beneficiarios de esta subvención en 2021 y tengan derecho a una nueva ayuda.

64 mujeres

El año pasado se beneficiaron de esta línea de ayudas un total de 64 mujeres, un dato que supone un incremento de 41 beneficiadas más respecto a la edición anterior, en la que se repartió una cuantía total de 150.000 euros.

Algunos negocios que se beneficiaron de estas ayudas fueron una agencia de viajes, una peluquería canina, un estudio de fotografía, un centro psicoeducativo, un estudio de impresión 3D, varios restaurantes, tiendas de ropa y centros de estética, una granja de cerdos, un quiosco, varias tiendas de alimentación, un centro de asesoramiento nutricional, una ferretería y un centro de quiromasaje.