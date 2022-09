Musk critica la última gran apuesta de Amazon, 'Los Anillos de Poder': ¿Otro dardo a Bezos?

La nueva serie sobre el universo de 'El Señor de los Anillos', estrenada por Prime Video, la plataforma de streaming de Amazon, no está dejando indiferente a nadie. Tampoco a Elon Musk.

Amazon ha tomado la decisión de que las opiniones de los seguidores sobre 'Los Anillos de Poder' (como se titula la serie) pasen una revisión de dos días en IMDB, plataforma que también es de Amazon.

Al parecer, la apuesta más importante en lo audiovisual hecha por la empresa de Jeff Bezos, con un presupuesto de 1.000 millones de dólares, está despertando críticas muy severas por no cumplir con el canon de las historias de Tolkien, además de incluir personajes de distintas razas y etnias que no se contemplaban en el imaginario de los libros. Una medida en pos de la inclusión que ha podido levantar los comentarios de grupos reaccionarios y de fans que no están de acuerdo con ver elfos negros en pantalla.

Sea de la forma que sea, Musk se ha sumado a las críticas de forma severa en Twitter. Unas palabras que también se han visto como el enésimo dardo lanzado sobre los productos de Jeff Bezos, con el que ha mantenido cierta carrera desde que ambos se propusieran liderar la nueva carrera espacial privada con sus empresas; SpaceX y Blue Origin.

"Tolkien se está revolviendo en su tumba"

No es moco de pavo lo que ha pasado con la nueva serie. Se dice que hasta el hijo de Bezos pidió a su padre que no metiera la pata.

No está claro qué piensa el joven Bezos de la precuela, pero el jefe de Tesla, Elon Musk, no hizo prisioneros con su crítica en Twitter.

"Tolkien se está revolviendo en su tumba", tuiteó el lunes el multimillonario.

"Casi todos los personajes masculinos hasta ahora son unos cobardes, unos imbéciles o ambas cosas", dijo en un tuit posterior. "Solo Galadriel es valiente, inteligente y simpática".

El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder había marcado el mayor estreno en la historia de Prime Video con 25 millones de espectadores. La serie, que se emitirá hasta el 14 de octubre, es crucial para Amazon, que quiere jugar en el ultracompetitivo panorama del streaming, donde Netflix, Disney+ y HBO Max ya se pelean.

Amazon pagó 250 millones de dólares para comprar los derechos, y solo en la primera temporada se gastaron unos 465 millones de dólares. Como el grupo se ha comprometido a cinco temporadas, la suma final debería superar con creces los mil millones de dólares, lo que la convierte en la serie más cara de la historia.