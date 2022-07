La demora en Atención Primaria de Madrid, más allá "de los contratos": las claves 'ocultas'

Para ingresar en quirófano en España hay que aguardar un tiempo medio de 123 días, según los últimos datos del Sistema Nacional de Salud (SNS). En la Comunidad de Madrid, actualmente, 73 fechas. ¿Y para conseguir una cita en Atención Primaria? "Antes de la pandemia por coronavirus, habitualmente, podías ver a tu profesional de cabecera en las 72 horas siguientes", recuerda, para este periódico, Javier Padilla, también médico y diputado por Más Madrid en la Asamblea, a la par que agrega que "hoy, a preguntas directas a profesionales sanitarios, la 'norma' se establece en dos semanas". Por ahí, elEconomista.es ha sido testigo directo de que, en algún caso, la espera se puede demorar hasta en 28 días. Según EFE, "dos de cada diez españoles que en los últimos doce meses pidieron una cita con su médico de familia en la sanidad pública tuvieron que esperar "once días o más" para ser atendidos". Fuentes de la Consejería de Sanidad han señalado a este medio que "se toman medidas continuas para favorecer la accesibilidad". ¿Por qué estas dilaciones? Tras indagar, el foco "no reside en la parte contractual exactamente"; la estela apunta a las condiciones "en que trabajan los profesionales de la salud".

"No es un mero tema de gestión", avisa el doctor y diputado Javier Padilla ante la comprobación de elEconomista.es de cómo, en un centro sanitario del Sur de la Comunidad de Madrid, se despacha una cita de Atención Primaria para el 26 de agosto de 2022 toda vez que se solicitó a 28 de julio. ¿Es posible conocer datos relevantes de estos lapsos? "Ese es el primer problema. Cuando preguntamos por el tiempo de espera en Atención Primaria no hay metodología para que éste sea real. Los Sistemas de Información Sanitaria son inexactos y malos sobre este particular porque, hasta hace poco, estas esperas eran anecdóticas". Desde la Consejería corroboran que no hay cifras oficiales disponibles.

En cualquier caso, para Padilla, "no ayuda que, dependiendo de si te citas por web, teléfono, App o presencialmente, los tiempos pueden variar; yendo al centro de salud, tal vez, tengas más éxito. Y sumemos que muchas personas cogen cita a la mínima, cuando interpretan que quizá la requerirán en un corto plazo, pero luego, si no es el caso, obvian anularla. Estas dos cosas enfangan mucho las consultas y la precisión del dato medio de los tiempos. La Administración, eso sí, se parapeta en que "es muy complicado"".

Con todo, el doctor y diputado insiste en que "hoy por hoy no tienes cita antes de una semana, si bien los profesionales lo tasan, por sus vivencias, en dos. Luego, claro que hay casos más amplios. Se ha empeorado respecto a 2018, cuando la espera rondaba los tres días. Es evidente que así la Atención Primaria no logra reaccionar a un proceso agudo en el corto plazo. Puedes ir a Urgencias aunque es probable que te digan que esperes 20 horas hasta que te vean". A este respecto, la Consejería de Sanidad esgrime que "en caso de requerir una consulta que no se pueda demorar, pueden acudir directamente a su Centro de Salud y en procesos urgentes, contactar con el SUMMA a través del 112".

"Nadie quiere trabajar en un contexto en el que vas a la consulta como quien va al matadero"

Entonces, ¿si la explicación va más allá del corsé de la gestión, qué razones 'ocultas' han provocado semejante escenario? ¿Pesa más la cuestión crematística/contractual o las circunstancias en que han de desempeñarse los médicos? Javier Padilla se inclina por lo segundo a la hora de dilucidar la clave de esta madeja de días de espera.

"La Comunidad de Madrid tiene graves problemas para atraer a grandes profesionales en Atención Primaria. En concreto, los MIR (Médico Interno Residente) no se quieren quedar en esta comunidad, pero tampoco vienen de otras. No busquemos la razón en los contratos, pues puede haberlos de un mes; pero, en términos generales en España, se puede conseguir uno prolongado en un corto plazo. La precariedad laboral no es tanto el contrato, sino las condiciones del día a día. La clave, ignorada en el grueso de la sociedad, es que nadie quiere trabajar en un contexto en el que vas a la consulta como quien va al matadero. Puedes llegar a ver a 70 pacientes por turno, saber que no tendrán cita en bastante tiempo y que si hay un compañero de baja, lo cubres tú porque no viene nadie más, amén de lidiar con el descontento de los pacientes. Es demoledor para el profesional. Se quedan vacías interinidades. Pretenden reducir el número de pacientes por decreto, ampliando los minutos destinados a cada consulta, pero la gente deja de tener necesidades sanitarias por decreto", expone.

¿Hay arreglo?

En este punto y sobrevolando la pregunta obvia de dónde reside la solución, Padilla realiza un contraste entre Andalucía y Madrid. "Se necesita actuar a varios niveles. Hagamos esto atractivo para los profesionales sanitarios. Las oposiciones de Médico de Familia y Enfermería Hospital y Primaria no se han resuelto. En Andalucía, con gobierno del mismo signo, sí. En el BOCM vemos publicaciones excluyendo a profesionales porque ya han sacado plaza en propiedad en otros lugares. La tardanza provoca que se marchen a otra región".

Siguiendo con la cuestión de remedios, la Consejería de Sanidad subraya dos puntos. Por un lado, "desde mediados de julio la Gerencia Asistencial de Atención Primaria está implantado una nueva herramienta que permite la citación a través de los sistemas alternativos en su mismo centro de salud cuando su profesional de referencia está ausente (como ocurre en estos momentos, con las vacaciones de verano). Por otro lado, "desde abril está a disposición el Centro de Atención Telefónica de Atención Primaria para resolver consultas o trámites administrativos frecuentes en esta época del año, sin necesidad de desplazamiento. Este dispositivo público está atendido por médicos, enfermeras y auxiliares administrativos y se accede a través del teléfono de su centro de salud marcado la opción 1 del menú. Desde su puesta en marcha, se han gestionado casi 300.000 consultas".

Para concluir, Javier Padilla expide una última 'receta' apelando al regreso del talento. "La escasez de médicos supone un problema en todos los lugares, pero en España nunca habíamos sacado tantos egresados. Marcamos máximos históricos, pero es que también se bate récord de solicitudes para irse al extranjero. Se podría emular a los planes de retorno para científicos en investigación", finaliza.