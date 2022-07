Alegato empresarial en Foment del Treball contra las medidas anticrisis de Pedro Sánchez

Con la petición de rescatar el pacto de rentas, Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball, hace semanas que demanda a Pedro Sánchez que se ponga al frente de la negociación para hacer frente a la inflación. Por el contrario, el dirigente se topó con el paquete de impuestos y la banca y las críticas contra "los señores del puro", tal y como describió el presidente del Gobierno a los empresarios. "Le pido que abandone las posiciones populistas", contestó el dirigente patronal; una crítica a la que se sumaron Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, y Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme.

Sánchez Llibre fue oficialmente reelegido este lunes por cuatro años más como presidente de la patronal catalana Foment del Treball. En su discurso de investidura, acompañado con la banda sonora de la película Carros de Fuego, el exdiputado de Convergència i Unió (CiU) arremetió contra el Ejecutivo y su paquete de medidas anticrisis.

"No es bueno criminalizar al empresario; tanto Foment como la CEOE hemos dado múltiples muestras de voluntad de diálogo", dijo ante un auditorio repleto. El dirigente recordó el plan de la institución catalana para aflorar 33.000 millones de la economía sumergida y la propuesta de la CEOE de recortar el gasto público en 60.000 millones y rebajar impuestos, una idea que coincide con las posiciones defendidas por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en sus recetas económicas.

De hecho, el dirigente popular visitó la sede de la institución a comienzos de julio en un encuentro que dejó más que satisfechos a los empresarios catalanes, según algunos de los allí presentes.

Sánchez Llibre carga contra Sánchez: recuerda al populismo sudamericano

En cambio, Sánchez Llibre lamentó que no se haya tomado ninguna medida relevante para resolver una subida de precios que en junio alcanzó el 10,2%. La sugerencia: deflactar el IRPF. A cambio: "vemos medidas intervencionistas que hacen referencias a la distribución de los beneficios empresariales y que pueden recordar a actuaciones populistas de algunos gobiernos latinoamericanos".

"La demagogia y el populismo deberían estar lejos de la agenda de cualquier gobierno", añadió el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, una de las personalidades que participó en el acto.

"La empresa es la solución y no el problema", apostilló Antonio Garamendi, presidente de la CEOE. "Es tremendo que por cuestiones electorales se esté criminalizando a la empresa; las chisteras las tienen otros, nosotros lo que sabemos es trabajar", continuó.

El líder de los empresarios españoles se mostró contundente contra Sánchez durante su intervención. "No nos podemos permitir impuestos a la carta; necesitamos seguridad jurídica y estabilidad regulatoria", exigió.

Más allá de subidas de impuestos al sector eléctrico y a la banca, desde Foment solicitan que no se olvide a la economía productiva. Además, a juicio de la patronal, la factura de la inflación la debe pagar también el Estado. "No existe ninguna medida que exija ni sacrificio ni esfuerzo a la administración pública", comparó durante su discurso.

El plan de Sánchez Llibre en Foment: que vuelvan las sedes

Además de elaborar un diagnóstico sobre los problemas de la situación económica en España, Sánchez Llibre también desgranó los grandes objetivos de su próximo mandato en la patronal. El directivo fue reelegido como presidente después de que no se presentase ninguna candidatura alternativa al proceso electoral.

Como ya había admitido, su reto principal será el retorno de las empresas que en 2017 se fueron de Cataluña. "Siendo sincero, si hubiese conseguido que las sedes volvieran no me hubiera vuelto a presentar", reconoció durante la convocatoria de los comicios. "Sabemos que no es fácil, pero tampoco es imposible", añadió.

Por ello, la organización muestra su apoyo a la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, que se reunirá durante la última semana de julio.

Le ofreció su apoyo el propio Garamendi. "Una de las misiones tiene que ser que las empresas catalanas vuelvan a casa, cuenta conmigo para que la estabilidad llegue a Cataluña y las empresas regresen, que es lo que quieren", aseguró el líder de la CEOE.

El dirigente patronal exhibió su lado más conciliador con Cataluña e incluso recordó que desde su creación, hace más de dos siglos, Foment ya pidió un concierto económico especial para el territorio, en lo que algunos asistentes interpretaron como un guiño.

Foment pide suprimir el impuesto de patrimonio, algo que los empresarios catalanes ya pidieron a Feijóo

Además, Sánchez Llibre insistió en la necesidad de suprimir el impuesto de patrimonio -algo que también trasladaron los empresarios catalanes a Feijóo- y exigió el cumplimiento de las inversiones presupuestadas por el Estado en Cataluña.

De este modo, promoverá la creación de una agencia independiente que fiscalice las inversiones del Estado en Cataluña tras conocerse que en 2021 el gasto acometido fue solo el 35,8% del presupuestado.

Según los cálculos de la patronal, el déficit histórico alcanza los 35.000 millones de euros. Para remediarlo, la entidad redactó una proposición de ley que enviará a todos los partidos políticos para la creación del organismo, que tendría sede en Madrid. "Requeriría menos de un año de tramitación parlamentaria", destacó el dirigente, que volvió a denunciar el "maltrato histórico" que sufre Cataluña por parte del Gobierno. "Es una vergüenza, nos han tomado el pelo por más de una década", criticó.

La creación de la agencia no es el único proyecto. El directivo no da por perdida la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat a pesar de la negativa de la Generalitat y las reticencias en el ala de Podemos del Gobierno. Organizará un acto en IESE -sede del histórico acto de 2007 que agrupó a toda la sociedad civil catalana para pedir la gestión autónoma de la instalación- el próximo 21 de noviembre al que asistirán dirigentes aeroportuarios de todo el mundo.