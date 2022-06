Fernández Vara destaca que la filosofía de la alta velocidad no es parar en todos los pueblos

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado este lunes que "la filosofía de la alta velocidad" es que "no puede parar en todos los pueblos de su trayecto, porque es imposible, y porque no ocurre en ningún sitio", sino que "unos pararán, otros no pararán" en determinadas localidades y "será en función de la oferta de haya".

En cualquier caso, Fernández Vara ha dicho que da "por hecho que en Mérida va a parar", y ha apuntado que "más temprano que tarde se podrá resolver el asunto y pueda parar en las cuatro capitales", ha resaltado a preguntas de los periodistas este lunes sobre las protestas respecto a que el nuevo tren de altas prestaciones no realizará parada en Plasencia.

En ese sentido, el presidente extremeño ha entendido que "todas las críticas que se hagan deben ser aceptadas en función de lo que a esta tierra y a esta región le ha tocado vivir en los últimos 20 años", por lo que ha señalado que no tiene "nada que objetar a las críticas", ya que son "consecuencia del enfado" de lo que a Extremadura le ha "tocado vivir a lo largo de este tiempo".

Así, Vara ha apuntado que la puesta en marcha de este tren el próximo 19 de julio "es un primer paso", y ha confiado en que "ojalá que cuando se den los siguientes, todo el mundo quede plenamente satisfecho".

El pacto va a seguir exigiendo

Sin embargo, ha añadido que "hasta que eso pueda ser así, se han dado las explicaciones oportunas por parte de Renfe, que por cierto es quien las tiene que dar", tras lo que ha reafirmado que por todo ello "el Pacto por el Ferrocarril va a seguir existiendo, y va a exigiendo que los pasos siguientes se vayan dando".

El objetivo es que "finalmente se puedan cumplir las expectativas que todos tenemos", ha señalado Fernández Vara, quien ha recordado que "cuando se decidió el trazado del AVE era porque se quería que fuera profundamente incluyente en el conjunto de la región".

Respecto a estas críticas sobre las paradas del tren, Fernández Vara ha explicado que hace unos días cogió el AVE a Barcelona y "no paró en ningún sitio", ha dicho.

"No podemos pensar que un tren de alta velocidad sustituya a todos los demás", ha reafirmado el presidente extremeño, quien ha recordado que este fin de semana "se ha sabido que va a haber más comunicaciones, mejores comunicaciones, mejores precios y tiempos, no solo en el tren Alvia sino en todos".

Por eso, Vara ha señalado que "si lo que realmente pensamos es que puede haber un tren de alta velocidad aquí que mejore tiempos con respecto a lo que teníamos, aparte de las vías, de la electrificación y de las máquinas", es necesario "entender que no puede parar en todos los pueblos de su trayecto, porque es imposible, y porque no ocurre en ningún sitio".

Finalmente, ha señalado que cuando el tren llegue hasta Lisboa, ocurrirá igual: "Si queremos que haya unos tiempos entre Madrid y Lisboa razonables, no podrá ser sobre la base de que pare en todos los pueblos de España y en todos los pueblos de Portugal donde para ahora, porque eso no es entendible", ha concluido.

Guillermo Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma a preguntas de los periodistas este lunes en Mérida tras la firma del Plan de Empleo de Extremadura 2022-2023, con los agentes sociales y económicos de la región