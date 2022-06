Elon Musk advierte de la crisis que viene: "Es inevitable"

Elon Musk parece haber vuelto a la primera plana tras unas semanas en las que había dejado menos declaraciones de lo habitual. Si esta misma semana eran noticias los planes que tenía para Twitter y sus empleados, o el polémico despido de cinco trabajadores de SpaceX, ahora, en el Foro Económico de Qatar, una reunión auspiciada por Bloomberg ha dejado ver cuáles son sus perspectivas económicas. Y no son buenas.

Al igual que argumentó Bill Gates hace unos días, para Musk también hay signos claros de la entrada en un periodo de recesión económica, aunque quizá no de forma inmediata.

"Una recesión es inevitable en algún momento. En cuanto a si hay una recesión a corto plazo, es más probable que no", dijo Musk. "No es una certeza, pero me parece más probable que no", opinó Musk.

Las declaraciones de Musk coinciden con un nuevo informe de los economistas de Goldman Sachs que recortaron las previsiones de crecimiento en Estados Unidos y advirtieron el lunes que el riesgo de recesión está aumentando.

El equipo de Goldman ve una probabilidad del 30% de entrar en recesión durante el próximo año, frente al 15% anterior de su informa anterior, y eso hablando solo de Estados Unidos.

Estas declaraciones y las de Gates llegan después de que en Estados Unidos la Reserva Federal acelerara su campaña de endurecimiento monetario con la mayor subida de los tipos de interés desde 1994, con el fin de combatir la inflación.

Musk, por su parte, advirtió de que "hay muchas señales que inquietan". "El mayor reto por ejemplo para Tesla es conseguir anteponerse a los problemas de suministros, que no se están acabando de solucionar tras varios meses encallados", explicaba.

Gates no lo ve muy distinto

Aunque a menudo Musk y Gates no suelen coincidir en sus puntos de vista, el multimillonario cofundador de Microsoft declaró en un programa de la CNN que cree que factores como la guerra de Ucrania y las repercusiones económicas de la pandemia crean un "fuerte argumento" de que el mundo verá una desaceleración económica en un futuro próximo.

"Se suma a la pandemia, en la que los niveles de deuda de los gobiernos ya eran muy, muy altos, y ya había problemas en la cadena de suministro", dijo Gates. "Es probable que acelere los problemas inflacionistas que tienen las economías del mundo rico, y que fuerce un aumento de los tipos de interés que acabe provocando una desaceleración económica", argumentó.