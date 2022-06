Jaume Guardiola: "En cuanto pueda buscaré más recursos para reforzar el Círculo"

Jaume Guardiola, ex consejero delegado de Banco Sabadell y actual presidente de la Fundación Esade, defiende que etiquetarle de candidato continuista es un falso debate, ya que aboga por conservar el legado de la entidad, pero adaptándola a las nuevas realidades de la sociedad. También rechaza que haya quien lo vincule con el independentismo por algunas de sus amistades, ya que reivindica que, como cualquiera, tiene amigos de múltiples ideologías.

¿Quién le descubrió el Círculo de Economía?

No lo recuerdo, pero cuando me nombraron director territorial del Banco Industrial de Bilbao me acerqué porque creí que era un lugar donde debía estar.

¿Desde cuándo es socio del Círculo de Economía y por qué se unió?

Soy socio desde 1986, con Enric Corominas como presidente. Todavía se celebraba la reunión anual en la Costa Brava y la sede estaba en la calle Tuset, y daba una visión distinta. Recuerdo que las reuniones estaban siempre a reventar.

¿Por qué ha decidido optar a la presidencia del Círculo de Economía?

Estaba en las dos últimas juntas. Me hace mucha ilusión, es una institución que admiro y con la que me siento muy representado por la heterogeneidad, la formación de sus socios y la intervención en el debate público. Tengo tiempo y creo que puedo aportar, y dar continuidad al legado del Círculo de Economía.

¿Cuántos avales ha recopilado?

Prefiero esperar a que se validen y se publique el número.

¿Cuál cree que es la principal fortaleza del Círculo de Economía?

Su reputación. Cómo una institución que es pequeña en tamaño y recursos sirve al interés general.

¿Qué cree que se puede mejorar?

Los dos factores principales sería integrar más a los socios en la construcción del pensamiento, creando mecanismos de participación, y mover el Círculo hacia donde se ha movido la sociedad, que se ha movido desde la empresa familiar y de la burguesía hacia nuevos liderazgos de la nueva economía, venture capital, tecnología, ciencias de la salud, cambios de la globalidad de los ejecutivos que trabajan en Barcelona. Más que mejorar sería evolucionar, que es lo que ha hecho el Círculo de Economía en sus 65 años.

¿Qué quiere aportar con su presidencia? Dígame tres acciones concretas

Crear los mecanismos de participación de forma estructurada como círculos o agrupaciones de socios en función de sus especialidades profesionales (energía, ciencias de la salud, etc) y tenerlos conectados, para evitar situaciones de frustración del pasado de comisiones cuya aportación no llegó a la junta; también por procedencia, como en Madrid, Bruselas o por el mundo, tener en el Círculo un anclaje que les interconecte. También atraer a la nueva economía y sociedad, invitándoles a ser socios, y preservar el legado a través de lo que define al Círculo, que es la capacidad de debatir, opinar e influir, y hacerlo con opiniones de mirada larga, independientes, fruto de la transacción, de la diversidad de adscripciones ideológicas de los miembros del Círculo.

¿Cómo pretende atraer a la nueva sociedad civil barcelonesa?

Después del éxito de las últimas reuniones anuales y este proceso electoral, donde se está hablando muchísimo con los socios como no se había hecho nunca, hay gente que está oyendo hablar del Círculo de Economía, y puede ser atractivo para nuevas generaciones y liderazgos. Hay que preguntar cómo les gustaría participar y formar parte del debate público.

Explica que la estructura actual del Círculo de Economía es pequeña y que necesita dotación y recursos ¿qué nueva estructura plantea y con qué presupuesto?

En cuanto pueda me pondré a buscar más recursos para poder reforzar la estructura, pero todavía es prematuro decir cómo. A nivel ejecutivo, la junta directiva tiene la responsabilidad de marcar la hoja de ruta, a lo que sumaré un comité llamado editorial o asesor de voces veteranas y nuevas para identificar ideas.

¿Con qué criterios ha elegido a los integrantes de su lista electoral?

La directiva actual es muy nueva, porque Javier Faus cambió a muchos miembros, lo que produjo un efecto muy positivo, por ejemplo, pasando de cuatro mujeres a diez, con paridad. Muchos miembros llevan solo tres años, y creo que es bueno que los miembros de la junta estén seis para que haya continuidad aunque cambie el presidente. Además, es un grupo de primerísimo nivel y muy variado: directivos, académicos, profesiones liberales y de la administración pública, y lo he complementado con figuras que pueden aportar la visión del mundo que viene, como el director del Cidob; una científica, emprendedora y experta en ciencias de la salud; una experta del mundo digital, y un líder del movimiento de los socios jóvenes Cercle Obert y directivo de una empresa pública.

Ambos precandidatos defienden mantener el legado del Círculo pero renovarlo ofreciendo mayor participación al socio y dando mayor voz a la entidad en Madrid y Bruselas, además de apostar por los jóvenes y las mujeres ¿qué ha hecho imposible el entendimiento para una candidatura única?

No ha habido acuerdo entre los líderes de las candidaturas, creo que es la explicación.

¿Qué es lo primero que hará si gana las elecciones?

Ponerme a trabajar en implementar todas las ideas y propuestas. Ahora nos hemos centrado mucho en el proceso electoral, pero nunca he dejado de tener la cabeza en el día de después. Me gustaría empezar organizando sesiones sobre los activos de Barcelona, para poner en valor sus atractivos, mejorar la autoestima y ponernos a trabajar en positivo de cara al futuro.

¿Mantendrá la reunión anual del Círculo en Barcelona?

La reunión anual ya hizo en varios lugares de la Costa Brava y luego en Sitges, pero el modelo se había descafeinado porque mucha gente ya no pernoctaba, por lo que Barcelona ganaba sentido. Creo que el resultado ha sido muy bueno en cuanto a proyección, ya que es el momento en que se construye marca. Lo normal es la continuidad de esta idea, con imágenes icónicas como el presidente del Círculo de Economía acompañando a los presidentes de Cataluña, España y la Comisión Europea. Refleja adonde el Círculo quiere estar, en el centro del debate público.

¿Y qué legado querría dejar?

Haber sido un presidente que haya respondido a las expectativas y a la obligación de preservar el legado y ayudar a adaptar al Círculo a los nuevos tiempos y engrandecerlo.

¿Qué hará tras los comicios si no gana las elecciones?

Lo que ya estaba haciendo, contribuir a la vida social, en Esade y en el FC Barcelona, y puede haber otras, como nuevas iniciativas, startups y empresas en transformación. Después de 42 años de vida profesional ininterrumpida, tengo la voluntad de devolver a la sociedad lo que me ha aportado.

Una frase dirigida al socio para conseguir el voto...

A los que me conocen, que piensen si puedo ser una persona útil, y a quienes no me conocen, quiero tener la oportunidad de encontrarnos. Ya lo he hecho con muchos, y he enriquecido mi candidatura con estas conversaciones, para construir un Círculo que responda a lo que los socios quieren que sea.