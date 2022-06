El empresario que durmió 3 meses en un armario en Silicon Valley para montar su compañía

Dicen que los logros saben mejor si detrás de ellos hay esfuerzo o lucha. Quizás por ello, destacan las historias de aquellas personas que tuvieron que sacrificar sus vidas para lograr recompensas en el futuro. Este es el caso de Mathias Mikkelsen, el CEO de la aplicación Timely.

La historia de este emprendedor noruego es como las que nos imaginamos de aquellos universitarios con altos conocimientos en tecnología que llegan a una casa que cumple todos los clichés estadounidenses de Silicon Valley y que, en grupos, de seres "iluminados", montan imperios virtuales: sí, como la primera casa donde Zuckerberg empezó Facebook.

Siguiendo el patrón, en 2013 llega Mikkelsen a California. Con tan solo 23 años. El objetivo que traía entre ceja y ceja era atraer fondos para su start-up de gestión de tiempo llamada por esos días Timely y que luego pasaría a llamarse Memory.

El joven emprendedor no lo tuvo fácil al llegar a Estados Unidos ya que no conocía a nadie por esas tierras. "No conocía a nadie allí. Así que cuando aterricé me surgió el instinto humano y lo primero que pensé fue que necesitaba buscar amigos", explicó Mikkelsen en una entrevista a la BBC. Ante esta desgracia ideó un plan: "Decidí que rentaría cuartos en casas de Airbnb y me mudaría a un lugar nuevo cada semana. De esa forma, por la ley de los promedios, empezaría a hacer amigos", detalló el empresario.

Objetivo: 'casa hacker'

La estrategia funcionó y con ello logró ampliar sus redes, sin embargo, su desafío no estaba cumplido. Tenía que llegar a una 'casa hacker' (casa cliché del universo emprendedor de Silicon Valley). Lo que en el universo start up se llama incubadoras (aceleradoras).

Tras un año de adaptación en la ciudad y de buscar formas para entrar al nicho tecnológico, logró entrar a una de estas casas. El problema era que vivían 15 personas y las 15 camas existentes estaban ocupadas. La alternativa: dormir en un colchón inflable en un armario sin ventanas.

Mikkelsen, que actualmente tiene 32 años, aceptó la oferta. "Dormí en ese armario durante tres meses. ¿Si me sentí tonto o avergonzado? Para nada. Estar en la 'casa hacker' fue algo invaluable. Me impulsó como empresario. Fue extremadamente valioso y, sin eso, no creo que estaría donde estoy ahora", argumentó en la entrevista.

De un armario a ganar 2.3 millones de euros

La aplicación Timely que hace un registro automático de gestión de tiempo, actualmente cuenta con 5.000 clientes en 110 países. La compañía ahora gana 2.3 millones de euros en ingresos anuales, con un fuerte crecimiento de recaudación de 13 millones de euros, según cuenta su CEO en el medio noruego Shifter.

La empresa desarrolla software para ayudar a las empresas a optimizar el tiempo dedicado. La herramienta de cronometraje Timely es el producto más conocido de Memory.ai y estamos a la espera del lanzamiento de Dewo, la última creación de Mikkelsen.