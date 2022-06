La Asamblea de Extremadura rechaza la rebaja generalizada de impuestos planteada por el PP frente a la inflación

El Pleno de la Asamblea de Extremadura ha rechazado una iniciativa del Grupo Popular en la que instaba al Gobierno a bajar el IRPF a las rentas inferiores a 40.000 euros, entre otras medidas fiscales, para aliviar al conjunto de los ciudadanos de las consecuencias de la inflación.

El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Popular, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha sido el encargado de defender la propuesta, que recoge el plan presentado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez, y que ha recibido el apoyo de Ciudadanos, mientras que ha sido rechazada por el Grupo Socialista y Unidas por Extremadura.

En concreto, la propuesta planteaba además bajar el IRPF a las rentas inferiores a los 40.000 euros a través de una serie de mecanismos, como deflactar la tarifa en los tres primeros tramos del IRPF, para que "las subidas de salario derivadas de la inflación no sigan traduciéndose en más impuestos".

Asimismo, ajustar las retenciones de IRPF para que la bajada del impuesto tenga carácter inmediato y efecto retroactivo desde enero; aprobar una ayuda directa de entre 200 y 300 euros para personas vulnerables, con salarios por debajo del umbral que obliga a realizar la declaración de la renta.

Otras medidas solicitadas son crear una figura en los mínimos personales y familiares, de manera específica y temporal para las rentas medias y bajas o aprobar una rebaja de la tributación por módulos del régimen simplificado en el IVA y régimen especial en aquellos sectores especialmente afectados por el encarecimiento de costes como la ganadería, transporte, industria y agricultura.

También una rebaja urgente del IVA sobre el gas natural y la energía eléctrica; modificar el Impuesto de Sociedades, dando libertad para amortizar inversiones en eficiencia energética o transformación digital.

También diseñar e implementar, de manera inmediata, un Plan de racionalización del gasto público que mejore de la eficiencia del gasto público en España, eliminando "gasto superfluo" en estructuras burocráticas, afrontando en primer lugar la reducción de la estructura política que da soporte al Gobierno "con más ministerios de la historia de España".

Asimismo, apuesta por mejorar y agilizar la implementación de los Fondos Europeos para la Recuperación que no están llegando al tejido productivo permitiendo la recuperación de la economía española; a poner en marcha líneas de ayudas para autónomos y empresas que compensen la subida del precio de la energía, los carburantes y las materias primas.

Situación injusta para las familias

El diputado 'popular' ha subrayado el incremento de los precios, que ha sido "desmesurado" desde el pasado mes de marzo, que genera una situación "alarmante" que necesita aplicar medidas "urgentes" a nivel nacional y regional.

Según ha explicado, la propuesta de deflactar el IRPF se traduciría en 65 millones de euros para el 85% de los declarantes extremeños, al tiempo que ha insistido en que las administraciones están "batiendo récords en recaudación", por lo que hay margen para actuar "sin afectar a los servicios fundamentales".

Esto es una "situación injusta" para "miles" de familias extremeñas, que ven que no llegan a final de mes porque tienen que afrontar los incrementos en la energía, los impuestos, las hipotecas o los carburantes. "Hay que parar esta injusticia social, hay que devolver a las familias lo que les corresponde", ha señalado Hernández Carrón.

Bajar impuestos no baja la inflación

La diputada socialista Estrella Gordillo ha señalado que esta propuesta no trae "nada nuevo", por lo que le ha reiterado como argumento para rechazar la iniciativa que "bajar impuestos no baja la inflación", como así defienden organismos internacionales o el Banco de España, así como refrendan el resto de países europeos al no aplicar dichas rebajas fiscales.

Por el contrario, el Gobierno apuesta por impulsar aquellas medidas que considera "necesarias" para paliar los efectos en familias y empresas, pero desde la "responsabilidad fiscal", y no mediante el "populismo" en el que se ha instalado, ha dicho, el PP.

En esta misma línea, el diputado de Unidas por Extremadura Álvaro Jaén ha señalado que esta iniciativa plantea bajar impuestos al mismo tiempo que poner en marcha ayudas a pymes y a familias, en lo que supone que "el liberalismo se choca de nuevo contra un muro", que es aplicar "una cosa y la contraria".

Un discurso en el que insiste la derecha en España porque "hay población permeable al mensaje de bajar los impuestos" debido a que no se aplica la "progresividad fiscal".

Sin embargo, su propuesta pasa por acudir al "origen del problema", y que considera que no es otro que el "abuso de las eléctricas", que tienen "tanto poder" que "pueden comprar políticos, a sus hijos y militares" como asesores o miembros de sus consejos de administración.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos, José María Casares, ha lamentado el escaso recorrido de esta iniciativa atendiendo a los precedentes, a pesar de que la inflación se encuentra en niveles "altísimos, desconocidos desde finales del siglo XX".

Asimismo, ha reprochado al Gobierno que toma las medidas tarde, al tiempo que ha reclamado a la Junta que haga uso de sus competencias autonómicas para evitar que los ciudadanos sigan perdiendo poder adquisitivo a la vez que pagan más impuestos.

"La Junta debería hacer uso de sus competencias para paliar los efectos de la inflación, y debería reclamar al Gobierno hacer lo mismo", ha dicho Casares, quien ha lamentado que la respuesta sea dejarlo todo en manos de la "divina provindencia".