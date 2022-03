Un año después del bloqueo en el Canal de Suez, otro barco de Evergreen encalla en EEUU

A finales de marzo de 2021, un barco portacontenedores de Evergreen quedó encallado en el Canal de Suez y detuvo el comercio internacional durante casi una semana. Un año después, la historia se repite. Otro buque operado por la misma compañía lleva desde el domingo 13 atascado en la bahía de Chesapeake, en Baltimore.

El Ever Forward, de 1.095 pies de eslora, se dirigía a Norfolk (Virginia) desde Baltimore cuando encalló en la bahía cerca del canal de Craighill sobre las 9 de la noche del domingo. Desde entonces, un equipo de salvamento, arquitectos navales y buzos estaban trabajando para liberar el barco. No ha habido heridos ni se han producido "derrames relacionados con la contaminación". La Guardia Costera todavía no ha determinado cómo se quedó atascado el Ever Forward.

A diferencia del Ever Given, este buque portacontenedores no está impidiendo que otros barcos entren o salgan del puerto de Baltimore y, por consiguiente, no está afectando al comercio internacional, asegura William P. Doyle, director ejecutivo de la Administración Portuaria de Maryland, en un comunicado que recoge The New York Times.

Las maniobras para reflotar el megabuque portacontenedores encallado en el estratégico Canal de Suez duraron seis días. En condiciones normales, por esta vía navegable de 190 kilómetros de largo fluye poco más del 10% del comercio mundial. El atasco dejó a más de 360 buques portacontenedores sin posibilidad de seguir su ruta. Según las estimaciones iniciales de la Autoridad del Canal de Suez, las pérdidas y daños rondaron los 13 millones de euros al día.