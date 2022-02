Una broma entre Musk y McDonald's sobre criptomonedas acaba con una nueva divisa subiendo un 120.000%

El pasado martes 25 de enero se formó un gran revuelo en Twitter y el protagonista volvía a ser Elon Musk, el multimillonario que fuera persona del año según la revista Times. En esta ocasión, el polémico magnate involucró a McDonald's. Pero, ¿qué tiene que ver Musk con la hamburguesería más famosa del mundo?

El CEO de Tesla y SpaceX publicó un mensaje en Twitter en el que invitaba a la cadena de restaurantes a aceptar el memecoin más popular en sus establecimientos como forma de pago. "Comeré un Happy Meal en televisión si McDonald's acepta dogecoin", escribió.

I will eat a happy meal on tv if @McDonalds accepts Dogecoin

Como no podía ser de otra forma, esto provocó que la criptomoneda se cotizase al alza. El precio del dogecoin subió más del 8% tras la publicación del tuit, hasta los 0,1496 dólares. No obstante, el activo ha vuelto a su valor anterior y, en esta ocasión, el poder mediático de Elon Musk solo supuso una leve subida transitoria.

Sin embargo, la provocación del multimillonario no solo encontró respuesta en miles de usuarios de Twitter, la propia cuenta de McDonald's también acudió a la cita.

"Sólo si Tesla acepta grimacecoin", contestó la cadena de hamburgueserías en la red social. El nombre hace referencia a Grimace, la famosa mascota púrpura de la compañía. Un personaje que la empresa tuvo que retirar tras darse cuenta de que asustaba a los niños.

only if @tesla accepts grimacecoin https://t.co/CQrmAFelHR pic.twitter.com/to9HmYJhej

De nuevo, la respuesta de McDonald's causó furor en internet, en tanto que incluso un usuario desconocido creó el token con el que bromeaba la multinacional.

Con el nombre GrimaceCoin, la moneda fue lanzada al mercado a través de la red Binance Smart Chain y en pocas horas aumentó un 6.000%. No obstante, muchos tuiteros advirtieron que se trataba de una potencial estafa.

Desde su nacimiento, este activo creció rápidamente, pasando de los 0,006 dólares a los 1,8 en tan solo tres horas. No obstante, Grimace no se detuvó y su preció se incrementó hasta los 4,7 dólares en tan solo un día. A día de hoy, el token se ha estabilizado en torno a los 9 dólares tras haber alcanzo un valor de 12,49 dólares.

Cabe destacar que toda esta disputa comenzó con una burla de McDonald's hacia los inversores de criptos: "¿Cómo están las personas de Twitter que manejan cuentas criptográficas?".

how are you doing people who run crypto twitter accounts