El diamante tallado más grande del mundo se podrá comprar con criptomonedas

El próximo 3 de febrero, la casa de subastas Sotheby's pondrá a la venta el mayor diamante tallado del mundo, "El Enigma", valorado en 6 millones de euros. La puja por esta excepcional joya, una gema negra de 555,55 quilates y 55 caras, se podrá realizar en criptomonedas.

"El Enigma" lleva más de 20 años en la misma colección, nunca ha sido expuesto y tampoco se ha vendido públicamente, hasta ahora. Se trata de una pieza única, compuesta por restos de un meteorito que colisionó con la Tierra hace millones de años, asegura Sotheby's. El diseño está inspirado en el Hamsa, un símbolo de Oriente Medio que representa una mano para ofrecer protección y que se asocia con el número cinco, de ahí el número de quilates y caras del diamante.

La gema forma parte de una venta especial de un solo lote que organiza la casa de subastas británica. El diamante se ofrece sin reservas, por lo que no existe precio límite, aunque Sotheby 's espera que superé los 4 millones de euros.

Por segunda vez en la historia de la casa de subastas, las pujas se podrán realizar en bitcoin, ethereum y la stablecoin USDC, además de con monedas convencionales. La primera tuvo lugar en julio, cuando Sotheby's vendió un diamante de 101,38 quilates por más de 13 millones de euros en criptomonedas. Según Wenhao Yu, vicepresidente de Sotheby's Jewellery en Asia, en declaraciones a Coindesk, es la forma que tiene la casa de subastas de atraer al público más joven.

Antes de la subasta, el increíble diamante negro de 555,55 quilates se expondrá por primera vez en Dubai, Los Ángeles y Londres.

Los NFT conquistan el mundo del arte

El mundo del arte está viviendo su propia revolución con la llegada de las criptomonedas, pero también con los NFT (tokens no fungibles). Basados en la misma tecnología blockchain que las monedas digitales, el arte NFT ha visto cómo sus ventas se disparaban un 280% en apenas dos años hasta superar los 3.000 millones en 2021, según un informe de la aseguradora internacional Hiscox. En marzo, Chriestie's organizó la primera subasta tradicional de NFT, en la que la obra The First 5.000 Days del artista digital Beeple se vendió por 70 millones de euros y se pagó con éter. La venta convirtió a Beeple en el tercer artista vivo más valioso, solo por detrás de David Hockney y Jeff Koons.

Los NFT también hicieron que las tres grandes casas de subastas del mundo (Sotheby's, Christie' s, y Phillips) cosecharan resultados récord en 2021. Christie 's ingresó más de 130 millones de euros procedentes de esta modalidad digital. Mientras, Sotheby's cerró el mejor ejercicio en sus 277 años de historia gracias a los NFT. En total, las tres casas de subastas vendieron obras por valor de 5.754 millones de euros el año pasado, un 21% más con respecto a 2019.

Tal es el boom de los NFT que ya tienen su propio museo. El Seattle NFT Museum expone como si fueran cuadros tradicionales creaciones artísticas que solo existen en el mundo digital. Para ello, utiliza pantallas de ultra alta definición aportadas por Samsung.