'Baby Shark' le roba el trono a 'Despacito' y se convierte en vídeo más visto de la historia de Youtube con 10.000 millones de reproducciones

"Let it be", "Thriller", "Dancing Queen", "La Macarena" o incluso "Despacito", son algunas de las canciones que, para bien o para mal, han marcado la historia de la música. Entre ellas también se encuentra la canción infantil surcoreana "Baby Shark", que acaba de convertirse en la melodía más vista de la historia de YouTube, con más de 10.000 millones de reproducciones.

Lanzada en 2016 por la compañía de vídeos educativos surcoreana Pinkfong, sello de la productora SmartStudy, la canción sobre una familia de tiburones pronto se hizo viral. En estos cinco años, la melodía ha llegado a estar más de 20 semanas seguidas entre los temas más escuchados del BillBoard Hot 100 y ha ganado un disco de diamante. Mientras, Pinkfong ha llegado a acuerdo con Netflix, Amazon y Google.

Asimismo, la sucesión de récords ha hecho que el patrimonio de la empresa crezca significativamente, llegando a convertirse en el decimotercer unicornio de Corea del Sur. En 2019, las acciones de la compañía con sede en Seúl casi se triplicaron tras llegar a un acuerdo para vender ropa de MLB en China. En junio de ese mismo año, tuvo lugar el lanzamiento de una tienda online en Tmall de Alibaba, que atrajo a más de 3.55 millones de visitantes en dos meses, y abrió dos tiendas físicas en Shanghái en diciembre. Según los cálculos, la fortuna de Kim Min-seok, cofundó la empresa SmartStudy, rondaba los 125 millones de dólares a principios de 2020.

"Baby Shark" es solo un ejemplo más del boom que está experimentando la cultura coreana, desde bandas como Blackpink a "El Juego del Calamar" o la película "Parásitos", ganadora del Oscar a la Mejor Película en 2020. Un éxito arrollador que comenzó con el éxito mundial "Gangnam Style" del rapero Psy en 2012 y se ha consolidado desde entonces gracias, entre otras cosas, a su manejo de las redes sociales.

Los otros ejemplo del k-furor

2021 fue un año muy dulce para J-Hope, Jin, Jungkook, Park Ji-Min, RM, Suga y V, los miembros de la banda BTS y líderes del movimiento k-pop, tanto como su canción "Butter". Dicho tema se ganó el título de mejor debut en la historia de Spotify al alcanzar los 11 millones de reproducciones en un solo día y su videoclip batió cuatro récords Guinness en Youtube. Además, fue el grupo con más temas en el Top 10 de canciones más vendidas en Estados Unidos en 2021 de Billboard.

El valor neto de BTS en 2021 ronda los 90 millones de euros, según las estimaciones de The Wealth Record. Por su parte, el patrimonio de Hybe Corporation, la compañía discográfica detrás de BTS, superaría los 145 millones de euros, de acuerdo con los datos de Bloomberg. Hybe Corporation protagonizó en octubre de 2020 la oferta pública inicial más grande de Corea del Sur de los últimos tres años y el precio de sus acciones se ha triplicado en apenas unos meses.

Y si se habla de furor por la cultura surcoreana hay que mencionar "El Juego del Calamar". El megahit de Netflix reportó al gigante del entretenimiento más de 900 millones de dólares de ingresos. Tal fue el éxito de la serie que llegó incluso a disparar las ventas de las clásicas slip-on blancas de Vans, parte del uniforme de los jugadores.