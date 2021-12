Las 5 cosas que no deben faltar en tu CV de cara a 2022, según un revisor profesional

Que un currículum destaque no es sencillo. De media, un responsable de recursos humanos emplea seis segundos en leer la información de un aspirante, por lo que ir al grano y centrarnos en los verdaderamente relevante es más importante que nunca.

Peter Yang es el CEO de Resume GO, una plataforma norteamericana que une a aspirantes con expertos en recursos humanos para que rehagan sus currículums.

Yang por su trabajo ha tenido que leer miles de currículums al año, lo que le da una posición muy buena para saber qué es lo que de verdad conviene y lo que no, algo que ha recopilado en un artículo.

Estas son sus recomendaciones, especialmente de cara a 2022, donde la estabilización del trabajo en remoto va a dar valor a habilidades antes menos tenidas en cuenta:

1. Saber usar herramientas de trabajo y colaboración a distancia

Ser capaz de colaborar eficazmente en un entorno remoto es una prioridad para los empleadores, según Yang.

Por muy sencillo que parezca, incluir en tu currículum las habilidades básicas para el trabajo a distancia puede ser de gran ayuda. Vale la pena mencionar si tienes experiencia con software de reuniones de vídeo como Zoom, Microsoft Teams y Webex Meetings, o herramientas de colaboración como Slack, Trello y Monday.

También puedes indicar tu experiencia de trabajo a distancia en el resumen, en la sección de ubicación o como un área desatacada por separado.

2. Habilidades de pensamiento crítico

Muchos empleadores han desarrollado procesos de contratación para medir cómo funciona tu mente. Los responsables de contratación de Google, por ejemplo, "hacen preguntas abiertas para saber cómo [los candidatos] resuelven los problemas."

Mostrar las habilidades de pensamiento crítico en el currículum es tan importante como demostrarlo en una entrevista. Explica con detalle las lecciones que has aprendido o los problemas que has resuelto en trabajos anteriores con ejemplos concretos.

3. Alfabetización digital

El 82% de las ofertas de empleo online buscan conocimientos básicos de software digital, según Yang, por lo que es vital incluir cualquier software o programa que sepamos usar, por muy básico que parezca.

4. Elimina lo superfluo

El cuarto punto no va de añadir, si no de sustraer. Todo el mundo tiene una afición, y la mayoría de la gente piensa que cuanto más única sea, más se diferenciará de los demás candidatos, y eso según Yang no es así siempre. Por supuesto, está bien incluir tu afición si está relacionada con el puesto que solicitas, pero no si no están para nada vinculados.

5. E incluye las habilidades mencionadas en la descripción del puesto

Las habilidades que más valoran los empleadores son las que se mencionan en la descripción del puesto, así que inclúyelas en tu currículum, pero no copies el lenguaje al pie de la letra.

Por ejemplo, si un anuncio de empleo dice que el puesto implica trabajar casi exclusivamente en equipo, adapta el currículum para que mencione más tu trabajo en entornos de grupo, en contraposición al trabajo individual.

Este consejo puede parecer obvio, pero nueve de cada diez veces, es mejor presentarse como el candidato perfecto para el puesto, en lugar de como el candidato que puede hacerlo todo, recomienda Yang.