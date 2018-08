Barcelona tiene el parque de viviendas en venta y alquiler más antiguo, mientras que Albacete y Ciudad Real albergan los más modernos

El parque de viviendas en ventas en las capitales españolas tiene una edad media de 45 años mientras que parque de alquiler es un año más joven, con una edad media de 44 años. En el norte de España se encuentran las viviendas a la venta con la edad más alta. Según los datos de un estudio publicado por el portal de viviendas idealista.

"Los datos demuestran que, aunque durante la burbuja se construyeron millones de casas, el parque inmobiliario español no está suficientemente renovado. Vivir en un edificio con más de cinco décadas no es negativo pero no cabe duda de que acarrea más costes en reformas, derramas y una mala eficiencia energética, opina Fernando Encimar, jefe de estudios de idealista.

La diferencia de edad entre las capitales de provincia son notables, tanto en el caso de las viviendas en venta como en alquiler. En el caso del mercado de venta, la ciudad con las viviendas más antiguas en el mercado es Barcelona, ya que los inmuebles cuentan con una edad media de 69 años, tres ciudades del norte le siguen Pamplona (64 años), San Sebastián (60 años) y Bilbao con 54 años. Madrid se queda en quinto lugar con una edad media de 53 años.

Por el contrario, un total de 23 capitales españolas tienen un parque de viviendas en ventas treintañero. Los inmuebles más modernos se encuentran en Albacete, con una media de 31 años, le sigue Lugo con una media un año mayor, Almería, Murcia, Lleida y Guadalajara que alcanzan los 33 años.

En cuento al alquiler, Barcelona se sitúa como la capital de ciudad con las viviendas con mayor edad, una media de 72 años, San Sebastián aparte de tener la viviendas con más edad en venta, también las tiene de las más altas en alquiler con una media de 68 años. Le sigue Madrid con 56 años, Tarragona (53 años) y Pamplona (52 años).

Ciudad real es la única capital con inmuebles para alquilar que bajan de los 30 años. Las siguientes ciudades, con edad por encima de las tres décadas, son Albacete (30 años), Lugo, Soria y Castellón (31 años en los tres casos), seguidas por Almería y Guadalajara (ambas con 32 años).