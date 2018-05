El Mediterráneo concentra más del 50% de la compraventa de vivienda hasta marzo

No es preocupéis comprar vivienda no es obligatorio, yo creo que los que opináis aquí la mayoría querríais tener un apartamento en la playa pero no podéis. Os lo repito no es obligatorio comprar vivienda, no critiquéis a quien lo hace porque económicamente puede. Pablo Iglesias se acaba de comprar un chalet por mas de 6000000 euros, la cosa no estará tal mal.