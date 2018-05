La venta de vivienda sobre plano vuelve con fuerza ante la escasez de obra nueva en Madrid y Barcelona

Pues yo animo a todo el mundo a comprar. Eso sí, yo a estos precio no compro ni loco, que le tengo mucho aprecio a mi vida y a mi dinero, pero todos los voluntarios a galeras son bien recibidos. Cuanto más peso le quiten a los bancos menos costará luego rescatarlos con dinero público, que de esa letra ya sé que no me libro