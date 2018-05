El precio del alquiler sube 300 euros en el primer trimestre y alcanza los 1.025 euros mensuales de media

Madrid, Barcelona y Baleares cuentan con los alquileres más caros

Ciudad Real se clasifica como la provincia más barata para alquilar

Foto de Dreamstime

El precio medio de los alquileres en España ha aumentado 300 euros durante el primer trimestre de 2018, pasando de 723 euros en diciembre del año pasado a 1.025 en marzo de este año, de acuerdo a datos del Informe sobre el Precio de la Vivienda de Mitula Group, que analiza la evolución del mercado inmobiliario.

Este importante incremento ha sido bautizado por algunos sectores como el 'boom del alquiler' y podría atribuirse, entre otros factores, a las tensiones entre oferta y demanda, a la escasez de stock en determinadas áreas y al empuje del alquiler turístico, según Mitula Group.

No obstante, la cifra varía de forma considerable en función de la provincia, con zonas donde prácticamente se han recuperado los precios precrisis y otras que, sin embargo, siguen cotizando a la baja.

Grandes diferencias en España

Así, por ejemplo, Barcelona es la provincia española con los alquileres más caros, con una cuota mensual media de 1.603 euros, dato que se ha visto influido por el auge del turismo en la ciudad y el fenómeno de la 'gentrificación'. Le siguen Madrid, con una cuota mensual media de 1.549 euros, Baleares, con una cuota mensual media de 1.522 euros y Málaga, con una cuota media de 1.393 euros.

Por otra parte, Ciudad Real se clasifica como la provincia más barata para el alquiler, siendo la única donde los arrendamientos no superan de media la barrera de los 400 euros, situándose la cuota mensual en 397 euros. Otras provincias alejadas de grandes áreas turísticas como Cáceres (con una cuota mensual media de 421 euros) y Zamora (cuota media de 433 euros) también presentan alquileres bajos.

¿Se puede hacer algo?

Ante la fuerte subida de los precios del alquiler, el Ministerio de Fomento ya está analizando la normativa sobre alquiler de viviendas para determinar la posibilidad de articular medidas que eviten la formación de una 'burbuja' en este mercado, sobre todo en relación a su precio, según avanzó el titular del Departamento, Iñigo de la Serna.

"Estamos realizando un análisis profundo de todo el ámbito normativo para ver la posibilidad de tomar medidas que favorezcan que no haya 'burbujas' en el alquiler en cuanto a los precios, algo que está ya empezando a suceder", reveló el ministro durante su intervención en los Desayunos de Europa Press.

No obstante, De la Serna descartó que entre estas medidas figure la de imponer precios máximos de alquiler, al considerar que este tipo de iniciativas "generan el efecto contrario" en precios, ya que contraería el mercado en torno a un 25%.

Además, el ministro considera que "no favorece que los particulares pongan sus viviendas en el mercado de alquiler y se fomente la oferta".

Desde el ayuntamiento de Madrid, una de las ciudades más afectadas por la subida de los precios del alquiler, el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, José Manuel Calvo, ha abogado por pinchar la "burbuja" de los precios del alquiler limitando los precios desde los Consistorios, una competencia que actualmente pertenece al Ministerio de Fomento.

Calvo defendió en el Pleno municipal la existencia de una burbuja "descontrolada" que no se soluciona construyendo nuevas viviendas, una "receta vieja" que no funcionó con la burbuja inmobiliaria anterior, dado que el número de inmuebles creció entre 1997 y 2007 y eso no impidió que se disparasen los precios, como ha explicado

