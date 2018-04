El Ayuntamiento de Palma prohibirá el alquiler turístico a los propietarios de pisos

Hace poco estuve en Plama por ocio y todos se quejaban del turismo en verano.



Y yo por otra parte me encuentro en la misma situación respecto a la busqueda de vivienda.



Prohibir o no prohibir, no se trata de eso. Se trata de que como la vivienda es inaccesible, las ciudades turisticas se convertiran en meros parques de atracciones para los extranjeros e impedira cualquier desarrollo que no sea unicamente la actividad en el sector terciario, pero el enfocado al turismo.



Esto por otra parte genera otra serie de problemas economicos y es precisamente que el desarrollo economico unicamente sucedera cuando concurra el hecho de que otros paises estan en fase expansiva.



Esto es, solo empezaria a irnos bien cuando los demas ya esten aun mejor.



Esta es mi reflexion. Ahora la solucion aqui se ha hablado varias veces de que habria que perseguir los pisos no declarados para que tributen y favorecer el alquiler con leyes que protejan a los propietarios frente a ocupas o destrozos....