Un oasis de rentabilidad para los inversores: comprar vivienda de segunda mano y alquilar

El periodismo mercenario pagado por Bancos, fondos buitre, inmobiliarias etc. está muy activo, pero no cuela. Con un 80% de pisos habitados en propiedad que serán heredados; con más de cuatro millones de viviendas vacías; con mucho paro aun y más que habrá con la robotización y maquinización del trabajo; con sueldos bajos e inestables; con hipotecas más difíciles; con próxima subida de tipos de interés y Euribor; con disminución de habitantes; con muy baja natalidad etc. sobran pisos por muchos años, salvo en centro de Madrid, Barcelona, Málaga, Baleares y Canarias, que seguirán bajando por pura lógica y datos.



Ojo los que compren para alquilar, se pueden encontrar con la desagradable sorpresa que lo que ganen con el alquiler, lo pierdan por la devaluación de la vivienda en la mayoría de los lugares de España