Los desahucios de alquileres caen a mínimos históricos

#2 un bien fundamental, dice el otro...



la constutucion dice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda, pero no dice que esa vivienda tenga que estar en el centro de una gran ciudad. Si quieres te digo en que pueblos puedes comprar una casa por 30.000 euros, e incluso menos. Incluso hay pueblos donde el alquiler de la casa es 0 euros por varios anhos, si realmente vives y trabajas alli. Pero claro, el que paga una vivienda con su sudor y luego quiere recibir un redito mayor que lo que tiene que pagar de comunidad y de IBI, ese es un crapula!!



De la misma calanha que los malvados empresarios que montan empresas y contratan gente. Me da que tu eres de esos que se sabe (o cree saber) todos sus derechos, pero ignora la mayoria de sus deberes.



A los libertadores de este mundo, que sepais que cuando comprais una litrona, el del supermercado la vende por mas de lo que le costo, y lo mismo el fabricante, y el moro se queda con ganancias cuando os vende el costo. Al final, como le tengais que hacer boicot a todas las formas del capitalismo, no os va a quedar otro divertimento que esperar a que asfalten una calle para poder esnifar los vapores por un rato hasta que se enfrie.