La vivienda se comporta cada vez más como las acciones y podría propagar las crisis económicas

Lo cierto es que la vivienda tiene el precio que el mercado marca, (oferta y demanda) como dicen alguno de los que por aquí comentan hay viviendas de valor casi cero, y yo me pregunto, ¿Por qué los necesitados no acceden a ellas apresurados) pues porque os quejáis mucho pero a la hora de la verdad todos queremos una vivienda moderna casi nueva, céntrica, en buen barrio, o en primera línea de playa, y esas viviendas tienen muchos novios, y claro están caras, ¿Por qué no os conformáis, con una vivienda mediocre, sin reformar, y apartada o en un mal barrio) ya que parece que no podéis acceder a otra cosa, a todos nos gustaría tener un Ferrari, pero la mayoría no podemos, empezar por abajo como la mayoría hemos empezado, y con el tiempo y trabajo Dios dirá.