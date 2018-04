Radiografía inmobiliaria de España: el precio de la vivienda sube un 3,8% de media y se venden antes los pisos

Yo no enteder nada diría el piel roja. Parecen venderse como churros y no sé quien es el guapo que los puede comprar. Si tan baratos estaban hace 3 años porque no los compraba la gente dado que su poder adquisitivo ha disminuido de la fecha a hoy. O los fondos se han hecho con los pisos y los sacan a cuentagotas para así animar las compras o aquí hay gato encerrado. Me extraña tambien que los bancos vendan el inmobiliario y terrenos a precio de derribo habiendo tan buen negocio en perspectiva. En fin, especulación pura.