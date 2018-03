El sector inmobiliario necesita una regulación que aporte transparencia y excluya las malas praxis

De estafa en estafa y de burbuja en burbuja.



¿Están colegiados los agentes inmobiliarios?. ¿Son simples comisionistas sin formación?.



¿Quién o quienes controlan estas operaciones?.



¿Quién ampara a los compradores y a los inquilinos?.



Esto es una selva de depredadores de ignorantes abandonados a su suerte.



Regulaciones, normativas, tediosos procesos, letra pequeña incomprensible y un sinfín de burocracia de la que se alimentan muchos depredadores sin escrúpulo.



Las famosas preferentes se quedan en pañales comparas con la venta y alquiler de vivienda. Otra nueva estafa donde los estafados tienen que alimentar con su esfuerzo a una tropa de vampiros amparados por la burocracia e inoperatividad de las instituciones.



En fin, este país no solo no tiene arreglo, es que no hay nadie que lo arregle.