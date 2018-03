¿Qué hipotecas ofrece la banca para comprar una vivienda como inversión?

#2 Sí, claro. Ahora vamos a leer entre líneas porque esta vez no te ha salido tan bueno el publireportaje y tus jefes de idealista se te van a cabrear.



Si tan buena inversión resultase ¿no sería lógico pensar que las condiciones bancarias para quién compra para "invertir" deberían ser más favorables que para una persona que compra una vivienda para vivir? Pensémoslo, en teoría tiene un patrimonio superior (vivienda propia más las de "inversión"), una renta superior (sueldo más lo que le aportan los inquilinos). Vamos debería ser un chollo para el banco.



Peeeeeero:



1) Se presta menos dinero (70% de la tasación del inmueble).



2) Se exige devolver el dinero antes (menor plazo).



No sé, pero lo mismo no es tan buen negocio y los bancos lo tienen claro. Y de hecho la misma Idealista esta vez lo tiene claro en su publireportaje. Al fin y al cabo lo deja caer en la primera frase: "El ladrillo vuelve a ser atractivo, pero no en la forma en que lo fue en los años previos a la burbuja inmobiliaria.". Quién se excusa sin pretexto ...



Y además pensemos los porcentajes de población en España:



0-14 años: 12%



15-29 años: 15% (siguiente horanda de compradores cuando estalle la actual burbuja).



30-44 años: 22% (actual hornada de compradores)



45-60 años: 25% (los que compraron en el boom inmobiliario anterior).



...



Es decir que la demanda, cuando estalle esta burbuja, va a ser muy inferior (se pasa del 22% de población al 15%). Así que ustedes mismos ¿quieren ser pardillos en manos de Idealista, sus publireportajes y sus troles?