El PSOE propone una deducción de hasta el 100% para los propietarios que alquilen por debajo de un precio

Lo que tienen que hacer los politicos es legislar, para que los propietarios puedan desalojar en caso de impago. Esta propuesta no sirva porque si alguien no te paga te lo comes con patata dentro del piso sin poder sacarlo.



Tan dificil es hacer una ley que proteja al inquilino pagador y castigue al que no paga?



De esa manera se alquilaran mas pisos y a mas oferta menor precio.