La vivienda subió un 7,6% en 2017 aunque los precios siguen un 21% por debajo de los máximos de la burbuja

Las circunstancias del mercado y de los compradores no son las mismas que durante la burbuja. La propiedad inmobiliaria sigue muy por encima de la realidad económica de los españoles. En otros países con burbuja, como Irlanda, llegaron a bajar el 70% y resolvieron pronto las consecuencias económicas de la burbuja inmobiliaria. En España el control de los precios por medio de Bancos e inmobiliarias está prolongando la crisis y distorsionando el mercado. Los que más compran no son los españoles , sino los fondos buitre y algunos extranjeros. Salvo en centro de Madrid, Barcelona, Málaga etc. y en sitios estratégicos, en la mayor parte de España sobran viviendas y seguirán bajando. Con un 80% de pisos habitados en propiedad que serán heredados; más de cuatro millones de pisos vacíos que también serán heredados; mucho paro aún; sueldos bajos e inestables; hipotecas mas difíciles; próxima subida de tipos de interés; disminución de la natalidad etc., en la mayor parte de España el mercado inmobiliario tiene un largo recorrido a la baja.



Está habiendo una campaña orquestada por Bancos, constructoras, promotores, inmobiliarias, especuladores etc, para que la gente que pueda compre sus maulas para alquilar, pero esto es muy peligroso porque en la mayoría de España los precios de las viviendas van a seguir bajando y lo que se gane por el alquiler se pierde con creces por la devaluación de la vivienda respecto al precio de compra