El esfuerzo para comprar una casa avanza hacia niveles de la burbuja

Bueno en cierta parte los mismos que se quejan de la subida son parcialmente culpables de estas subidas. Cuando tengo que trabajar fuera y regreso un viernes a mi población (en el interior), el tren está lleno de treintaañeros y divorciatas cuarentones que van de vacaciones a apartamentos turísticos. Por lo cual ellos mismos, los que se quejan, han sido los que han provocado el aumento de demanda de los inmuebles. Tanto por no ese extraño capricho de tener que salir los fines de su casa de Madrid (no entiendo el motivo, como si allí no hubiese mil millones de cosas que hacer) como por esa costumbre que tienen de no casarse y cambiar de pareja cada cinco años, por lo que al final cada culo necesita una casa. Y eso por no hablar por sus extrañas preferencias electorales por votar a los gobiernos "del cambio" que se han caracterizado por limitar la construcción de viviendas porque eso es de capitalistas, fachas y opresores.



Es verdad que hay otros factores de los que no hay que culparlos (bajo tipo de interés que hace que los inversores se centren en comprar viviendas como único producto que da algo de rentabilidad [baja, muy baja, pero algo], mala educación recibida que les ha hecho creer que el matrimonio y la fidelidad es algo obsoleto cuando es la herramienta que tenemos para pervivir como especie). Pero en gran parte la culpa del aumento de la vivienda es de ellos. ¿O acaso se piensan que en un mercado en el que muere más gente de la que nace debería subir la vivienda? La culpa se llama yo-no-me-caso o yo-no-permanezco-con-la-misma-persona-varios-años y yo-soy-incapaz-de-estar-en-mi-ciudad-y-necesito-fin-de-semana-fuera.