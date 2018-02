La dificultad para acceder a una vivienda se complica y toca máximos de los últimos seis años

Si están baratas como hace 3 años las quieren más baratas a ver si las regalan.



Ahora les parece ya muy caras y quieren esperar a que bajen .



ESPAÑOLITOS DE LOS C**** NO ESPEREIS QUE OS REGALEN NADA.



NO QUEREIS O NO PODEIS COMPRAR ?? PUES MUY BIEN PERO NO DEIS EL COÑAZO OK ?