¿Cuánto dinero hay que tener ahorrado para comprar una vivienda en Madrid? Mínimo 24.000 euros

PARA 1 (HDPZP)



Dicen que no ofende quien quiere sino quien puede. Es Ud el ejmplo.



No sé porqué llama a ZP "Muerto de hambre" cuando es una persona Licenciada en derecho que fue durante 4 años profesor auxiliar en la universidad de León y que con sus fallos y aciertos fue presidente del Gobierno de España 8 años.



Escribe Ud que su mujer es fea y unas hijas retrasadas...



Sonsoles es también Licenciada en derecho y sabe mucho de música. Mire lo que escribía un periódico de ella: "...Dicen que es culta, tenaz, e inteligente... Una mujer de altura, y no sólo físicamente. Mide alrededor de 1,80 m. y calza normalmente zapato plano para no sobrepasar a su marido. Al contrario que Ana Botella, no tiene ambiciones políticas, aunque su carisma y su presencia podrían venirle muy bien al PSOE. De momento, no tiene carnet del partido."