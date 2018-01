Garantizar el acceso a la vivienda de los jóvenes... ¿una cuestión de Estado?

No hay quien entienda esto. Dice este personal que el suelo puede representar el 50% del coste de una vivienda. Me parece una exageración y más todavía despues de que los bancos no saben como quitárselo de encima como no sea a precios de ganga.



Por otro lado, hay excesivos compradores que no son finales y que se dedican a especular con un bien de primera necesidad generando una demanda que no es real pero que tira de los precios. Por aquí es por donde tienen que atacar y hacer más transparente la compra venta de viviendas. Lo que no se puede es volver a las andadas del pasado