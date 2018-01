El precio del alquiler se dispara en 2017 alrededor de un 20% en Baleares, Madrid y Cataluña

He rechazado ofertas de trabajo en Madrid por este motivo. Se trabaja para vivir, no al contrario. O suben los salarios, o baja el nivel de vida. Pero mientras eso pasa, solo trabajaran los desesperados o los que tengan hijos. Con el feminismo, no me emparejo. Asi que tampoco pienso compartir vivienda. Y mientras un trabajo no me de una independencia vital y estabilidad, vivire con mis padres y opositaré. Yo quiero trabajar y quiero independizarme, pero me niego a aceptar la esclavitud mientras se perpetua el funcionariado subsidiado y las pensiones Premium de los mayores insolidarios de este pais, los pensionistas de mas de 1200 euros con vivienda/s en propiedad. Y a los cincuentones, acordaros de este mundo que nos habeis dejado. Mi generacion no os va a limpiar el culete, y la vejez no queda lejos.