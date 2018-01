Compre vivienda para alquilar: la rentabilidad que ofrece iguala a la bolsa española

Aunque la rentabilidad pueda parecer similar, hay que tener en cuenta que:



- Las acciones no se hacen viejas, los pisos sí.



- Con el tiempo las acciones no necesitan reformas o reparaciones, los pisos sí.



- En unas acciones no se pueden meter ocupas o inquilinos que no pagan, en un piso sí.



- Si las acciones no me rentan lo que prometían, puedo venderlas sin más y no se me van a manifestar los de PAH, en un piso sí.



- En las acciones nos se puede meter alguien y destrozarlas, en un piso sí.



Y no hablamos de IBI, gastos de comunidad, derramas, cuotas fijas de agua, alcantarillado, basuras, etc...