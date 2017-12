El precio de la vivienda en España acelera con un crecimiento del 4,2%, pero se frena en Cataluña

No están mintiendo, se están refiriendo al último trimestre. Hay que saber leer los datos.



De todas formas que suba el precio de la vivienda no sé porqué es algo positivo, especialmente si no tienes una. Que un joven tenga que destinar todavía más parte de su salario para pagarse un techo no es una buena noticia. Eso también está en la Constitución, lo de la vivienda digna quiero decir.