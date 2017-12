El precio de la vivienda libre se dispara un 6,7% en el tercer trimestre, su mayor alza en diez años

No sé porqué están contentos ?. 1 Oiga, quién los compra !. Salvo especuladores que se realimentan entre ellos o fondos de inversión oportunistas no tiene explicación ninguna subida, es más, debería ajustarse a la baja hasta alcanzar el ratio precio salario de los países de nuestro entorno. Las autoridades económicas deberían estar al tanto de estas extrañas subidas en un país donde la mayoría de los demandantes finales son realmente insolventes. Se construyen casas para ser habitadas no para especular. Si no queremos encontrarnos con otra burbuja más vale que vayamos actuando a tiempo.