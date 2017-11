La mentalidad del comprador de vivienda: los precios son altos pero seguirán subiendo

Si analizamos la cantidad de hijos únicos, nietos únicos, gente sin hijos, etc... que hay en España, y la cantidad de gente mayor que es propietaria de las viviendas en las que viven, no sé quién va a habitar la cantidad de viviendas vacías que van a quedar en herencia, de hecho ese proceso ya ha comenzado.



Esto no se ve tanto en las grandes capitales porque siguen siendo receptoras de gente joven que va allí a buscarse la vida, pero en el resto del país hace mucho que no se ven más que pisos viejos y vacíos que no se venden ni por 20.000 euros.