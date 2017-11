La inversión en vivienda crecerá un 8,2% este año y un 5,9% en 2018

A ver, obviamente que tenga una carrera de 20 años de experiencia y este bien colocado, se puede permitir pagar 300K, pero este pais esta muy muy falto de juventud (y la poca que hay la obligamos a que se marche por falta de oportunidades) y lo que invitamos a nuestro país... no viene precisamente a trabajar, en fin, mejor no entrar en destalles que todos conocemos.



El salario neto mas comun en españa está por lo los 18K Eu al año, en mi opinión un piso no debería de costar más de 4 veces ese salario, lo que vendria a ser unos 80K, algo normal y medianamente racional, el que vende también tiene que ganar eso esta claro.



Lo que no puede ser es pedir por un zulo 300k Eu, con los salarios, precariedad ETC que hay, ahhh y luego eso, que tengan 3 hijos (y que en el futuro dios quiera no tengan que marcharse de aqui por total ausencia de oportunidades) para que nos paguen las pensiones.



Un poco de sentido común, la vivienda, aunque suene comunista, debería esta fuertemente regulada y controlada (por lo menos la primera vivienda) ante la falta de ética Vital que se ve por aqui, que luego queremos muchos muchossssss jovenes que trabajen para pagar pensiones y lo que estamos haciendo en matar las raices del árbol.