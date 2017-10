Fitch asegura que hay una burbuja inmobiliaria en el centro de algunas ciudades de España

En Barcelona no tenemos que preocuparnos. Puigdemont ya se ha encargado de que no aparezca por aquí ningún inversor internacional. Hace una semana en el notario me comentaban de un inversor Australiano que había renunciado a la compra de un piso con una entrada de 35000 euros que no recuperaba. Entre esto y la marcha de sedes corporativas y directivos, creo que no hay que preocuparse por la burbuja.