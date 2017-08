El mercado de vivienda de segunda mano lanza el primer aviso del riesgo de burbuja inmobiliaria

Burbuja?pero de verdad que clase de analistas son estos señores?ahora resulta que cada vez que un indicador aumenta considerablemente es una burbuja. Pues no señores. El único problema es que se construyen la cuarta parte de la demanda de viviendas, y entonces no hay otra que o quedarnos sin comprar la casa, o compramos una de segunda mano. Por otro lado hay un stock enorme de vivienda llamémosla km0 que están en poder de los bancos y que aún no se han vendido, y que la mayoría han sido de embargo directo del promotor que en su día la construyó. El problema es que esas viviendas ya están catalogadas como de segunda mano sin haber sido tan siquiera estrenadas.