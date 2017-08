Consejos para encontrar piso de alquiler en las grandes ciudades en el mes de agosto

Y nuevo artículo propagandístico de Idealista, cuya fiabilidad estadística ya conocemos todos.



A ver, llevo toda mi vida viviendo de alquiler. Y puedo decir lo siguiente:



- Jamás me han faltado pisos entre los que elegir.



- El factor más importante es el precio. Y dentro de ese precio ya uno evalúa otras cosas. Pero lo más importante es el precio límite que uno se ha marcado.



- Si el propietario se hace de rogar, olvídate, no es de fiar. Si la inmobiliaria mete prisa y dice que hay otro interesado es mentira, así que diles amablemente que se queden ellos con el piso. Si cambia las condiciones ni negocies.



- Pide cualquier cambio en la primera visita. Si te gusta el piso di que sí que te quedas con él con ese precio, pero que (tiene que arreglar tal cosa/poner una nevera nueva/un horno/cambiar el grifo porque apenas sale agua/etc). Nunca después.



- Dale seguridad económica y de que no van a tener problemas. La mayoría de propietarios son personas razonables que quieren cobrar y no les metas en líos. Así que dile la de años que llevas viviendo en alquiler e incluso que pueden preguntar por ti a tal propietario donde estuviste viviendo antes.



- Empieza a ver pisos dos meses antes de que venza el antiguo contrato. Y di claramente que te vas a meter 15 días antes de que venza tu antiguo contrato, que no firmas antes. Sé firme, pero razonable.



- Si te quieren subir el precio cuando renueves muéstrale claramente el número de años que tendría que tener el piso alquilado para que les compense tener el piso dos/tres meses vacíos. Más de uno se asombrará porque no había hecho ese cálculo y llegará a un acuerdo. Máxime si siempre has pagado en plazo y no has dado problemas.



- Deja muy claro el tema de las reparaciones. Y examina muy atentamente lo que esté mal antes de firmar (conducciones de agua, persianas, cierre de las ventanas, diferencial y magnetotérmico, nevera y cocina, fundamentalmente). Hay cosas que no merece la pena discutir pero otras, si tenían problemas desde el principio, sí. Y cuando más dispuesto se ve el propietario para realizar esas obras es al principio.



- No te lleves hasta la última mejora que hayas puesto cuando abandones el piso. Hay cosas que valen dos duros y medio, que no merece la pena coger, pero di lo que has dejado. Dejas buena impresión al propietario y hablará de ti bien cuando te hayas ido.



Y sobre todo, jamás hagas caso a idealista. No tienen ni idea del negocio por mucho que afirman. No son más que una página de internet. Interesante, con amplio catálogo, pero la firma no la hacen ellos, ni tienen ni idea de lo que se regatea después, ni de los costes de mantenimiento de una vivienda. Sus estadísticas son vergonzosas y directamente pueden arruinarte si te guías por sus "rentabilidades" de comprar para alquilar. Ni le hagas caso cuando empiecen a hablar de un 10% o un 8% de rentabilidad bruta. Un 4% sin contar reparaciones ni periodos en los que no se alquila, ni amortizaciones es bastante más ajustado a la realidad. Si con esa cifra te interesa adelante. Si no, olvídate, no caigas en sus cantos de sirena.