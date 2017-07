La compraventa de vivienda se incrementa en mayo un 17,5% y su precio, un 0,3%

#1 ¿Y cuando suban los tipos de interés? ¿Y cuándo se amplíe el diferencial entre la gente que nace y muere (porque cada vez nace menos gente)?



En prácticamente todos los países de Europa se ha dado el mismo fenómeno: caída de la vivienda, repunte y vuelta a caer. ¿Aquí no hemos tenido repunte o esto es el repunte y volverá a caer?



No señor mío. No están las cosas tan claras. Sólo 5 regiones ganan población. El resto la pierde. Cada año hay 60.000 españoles menos. Es decir, cada año se quedan vacías 30.000 viviendas. Y encima se construyen más de 50.000 viviendas al año. ¿Todas son para apartamentos turísticos? Además miles de locales comerciales y oficinas quedan vacíos cada año. Al final tarde o temprano se convertirán en viviendas.



Son muchas las variables que intervienen. ¿Cuánta de esa compraventa viene marcada porque los depósitos dan un 0,1% y el alquiler un 4%? ¿Qué pasará cuando suban los tipos de interés? Ahora mismo la renta fija a 15 años da el mismo interés. Y con una fiscalidad mucho más ventajosa que los inmuebles (no hay plusvalía municipal, ni AJD, ni ITP).



Que cada cuál haga con su dinero lo que le dé la gana. Pero que tenga en cuenta dónde se meta y que es un dinero ilíquido.