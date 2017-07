La vivienda turística: objetivo recaudatorio de Hacienda

El funcionario paga sus impuestos, por rendimientos de trabajo y por todo lo demás. Uno dió un curso en materia de sanidad propio de sus funciones y por medio de una colaboración entre un hospital público y un instituto privado por el cual cobró 200 euros en bruto,..... al declararlos fue requerido por hacienda, para que se diera de alta como autónomo, un funcionario público, y hubo de aclarar cual era el tope por debajo del cual no era necesario,.... así que un alquiler vacacional que saca perfectamente 10.000 euros al año creo yo que algo debería declarar..... para el país, por supuesto, para pagar funcionarios públicos, parques infantiles aunque no tenga niños, carreteras aunque no tenga coche o rescatar bancos privados aunque sobre el papel no tenga ingresos.....