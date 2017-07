El precio del alquiler sube un 4,8% en el segundo trimestre, pero se estanca en Madrid y Barcelona

"no existe burbuja en los precios del alquiler", ya que, aunque los precios han vuelto a subir en el segundo trimestre "



Ya. O sea que no existía burbuja inmobiliaria en 2005 porque en 2006 volvieron a subir los precios.



Vamos a ver si nos enteramos:



1) Muere más gente de la que nace. Y la cosa no sólo no mejora sino que se agrava.



2) Una vivienda moderna (hecha a partir de los 60) tiene una vida útil de 200 años. Si es antigua supera los 500 años.



3) No vienen inmigrantes.



4) La formación que han recibido las generaciones nuevas a partir de la LOGSE ha sido peor que la que recibían generaciones anteriores, así que son menos útiles para sus empresas y cobran menos.



Así que por ese lado la oferta supera la demanda. ¿Qué cosas pueden hacer que puntualmente la demanda vuelva a superar la oferta?



1) La gente no se casa. Se va a vivir con el concubino de turno que va cambiando cada lustro. Eso puede ocasionar un repunte de la vivienda pero es temporal hasta que vuelven a encontrar otro concubino.



2) La demanda de trabajo se crea fundamentalmente en determinadas regiones de España. Así que es más lógico que suban de precios en esos lugares.



3) Se ha descubierto el aparente chollo del alquiler vacacional. Pero hacienda ha puesto su mirada en él. Veremos a ver lo que dura en cuanto empiecen a llegar las sanciones de Hacienda (y hacienda sanciona siempre, especialmente si has hecho bien las cosas). Entonces la gente pasará de alquilar para que Hacienda se lleve más de lo que ingresa.



4) Los tipos de interés están regalados y hay gente que prefiere un 4% de rentabilidad aparente de alquiler (esos cálculos no incluyen ni financieros, ni amortizaciones, ni reparaciones, ni tiempo que esté sola la vivienda) a un 0,1% de un depósito. Sin darse cuenta que la rentabilidad de la deuda pública a 15 años es superior y sin riesgo y pudiendo recuperar el dinero en el acto y con una fiscalidad mucho más ventajosa.



Así que sí, ahora mismo sube la vivienda. Pero ¿por cuánto? ¿Hasta que suban los tipos de interés? ¿Hasta que Hacienda decida dar una nueva vuelta de tuerca? ¿Hasta que los herederos de los pisos estén hartos de mantener sus pisos vacíos? Esa es la pregunta. Porque NO existe mayor población, al revés, es menor. Y encima se construyen más pisos.