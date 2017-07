La vivienda sube en España un 2,7% y en Barcelona se dispara un 21,7%

Al #1. Pues yo me compré piso por 180.000 en 2015 y ahora creo que si están algo más caros que entonces pero no me alegro de que estén más caros, ya que lo quiero para vivir y no lo voy a vender en el corto-medio plazo. Y tampoco me alegra que a mis familiares-amigos se tengan que hipotecar de por vida por una hogar. La vivienda es un bien de primera necesidad, no se debería especular con ella.